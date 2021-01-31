شكرا لقرائتكم خبر عن توماس باخ: تنظيم مصر الرائع يمنحنا الثقة لإقامة دورة الألعاب الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الاتحاد الدولى لكرة اليد بعد نجاح إقامة بطولة العالم فى نسختها رقم 27 مصر 2021 رغم ظروف جائحة فيروس كورونا.

وقال باخ فى فيديو مسجل، "الآن تم اختتام النسخة رقم 27 من بطولة العالم لكرة اليد، أود أن أهنئ الاتحاد الدولى ورئيسه الدكتور حسن مصطفى".

وأضاف باخ، "الاتحاد الدولى لكرة اليد قدّم أفضل ما لديه بكل طرق الاختبارات الطبية للاعبين والمشاركين فى البطولة، مشددا على أن هذا يمنحنا الثقة حتى فى خلال تلك الفترة الصعبة أنه يمكننا إقامة بطولات كبرى بطريقة آمنة وصحية".

واختتم توماس باخ تصريحاته قائلا، "نحن الآن سنستفيد من تلك التجربة خاصة مع اقتراب إقامة دورة الألعاب الأولمبية".

وتوج منتخب الدنمارك بلقب بطولة العالم لكرة اليد بعد تغلبه على نظيره السويدي بنتيجة 26 / 24 ، في المباراة النهائية التي جمعتهما بنهائي بطولة العالم لكرة اليد بصالة استاد القاهرة الدولي.