شكرا لقرائتكم خبر عن هانسن أفضل لاعب في بطولة مصر 2021 للمرة الرابعة في تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الأسطورة الدنماركية ميكيل هانسن، لقب أفضل لاعب في بطولة العالم - مصر 2021، بعد قيادة منتخب بلاده للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وفاز منتخب الدنمارك على منتخب السويد في المباراة النهائية لبطولة مصر 2021، الأحد، بنتيجة 26 - 24، ليحقق أحفاد الفايكينج اللقب الثاني في تاريخهم.

قدم هانسن الذي حصد لقب أفضل لاعب في العالم في ثلاث مناسبات سابقة، أعوام 2011، 2015 و2018، أداء رائعا منذ بدايتها، رغم تغيبه عن مواجهتي قطر واليابان في الدور الرئيسي للبطولة، إلا أنه استطاع أن يكون مؤثرا في المواجهات الحاسمة لمنتخب بلاده بالأدوار الإقصائية.

سجل اللاعب صاحب الـ33 عاما 48 هدفاً في 7 مباريات خاضها بقميص منتخب بلاده، بينما صنع 26 هدفا آخرين، ليكون مجموع الأهداف وصناعة الأهداف 74.أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن تشكيل كل النجوم لمنافسة بطولة العالم في نسختها رقم 27 مصر 2021 وشهدت تواجد ثلاثة لاعبين من السويد وثنائي دنماركي ولاعب من كل من إسبانيا وفرنسا.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أندرياس باليكا (السويد)

الجناح الأيمن: فيران سولي سالا (إسبانيا)

الظهير الأيمن: ماتياس جيدسيل (الدنمارك)

صانع ألعاب: جيم جوتفريدسون (السويد)

الظهير الأيسر: ميكيل هانسن (الدنمارك)

الجناح الأيسر: هامبوس فان (السويد)

لاعب الخط: لودوفيتش فابريجاس (فرنسا)

وجاء التشكيل بالكامل من الأربعة فرق المتأهلة إلى نصف النهائي.