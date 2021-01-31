مهاجم الدحيل: نريد مفاجأة جماهيرنا أمام الأهلي في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد المعز علي قائد فريق الدحيل القطري، أن فريقه جاهز لخوض بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق في الرابع من فبراير القادم.

ويلتقي الدحيل بنظيره الأهلي المصري في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، الخميس المقبل.

وقال المعز في تصريح للموقع الرسمي للدحيل: "الفريق جاهز لخوض هذه المنافسة وهي المرة الأولى للنادي ومعظم اللاعبين وبالتأكيد الجميع متشوق لهذا الظهور خاصة واننا سنواجه النادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال افريقيا".

وأضاف: "نحن سنلعب ونمثل الدولة وبالتأكيد هذا الأمر سيجعلنا نستعد بالدرجة المثالية لتشريف دولتنا وشعار نادي الدحيل".

وتابع المعز: "ظهورنا الاول في هذه البطولة يمنحنا الحماس لكي نقدم أنفسنا بالشكل المطلوب وسنظهر بصورة مغايرة عن التي ظهرت في الفترة الماضية لأن مستوى جميع الأندية المشاركة سيكون عالياً ونحن بدورنا يجب أن نكون في نفس المستوى".

وأكمل: "في مواجهة النادي الأهلي سنقدم كل ما يجعلنا نفاجئ جماهيرنا بتحقيق الفوز والوصول للدور نصف النهائي".

وواصل المعز حديثه قائلاً: "هذه نسخة جديدة وفي النسخة الماضية شارك نادي السد ووجد مساندة كبيرة من كل الجماهير القطرية ونحن الآن نشارك وننتظر دعم كل جماهير الكرة القطرية".

وأتم مهاجم الدحيل تصريحاته: "نحن لا نمثل فريقنا فقط بل نمثل كل قطر لهذا ننتظر المساندة الجماهيرية والجمهور هو اللاعب رقم 12 وبتواجدهم ومؤازرتهم سنقاتل داخل الملعب من أجل ترك بصمة واضحة في هذه البطولة".