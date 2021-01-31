موسيماني: درسنا الدحيل بشكل جيد.. وسعيد بدعم الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي
أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أهمية مباراة الدحيل المقرر لها الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
وقال موسيماني: "سنواجه فريقًا قويًّا يمتلك بين صفوفه العديد من العناصر المميزة وتحديدًا في الهجوم وأيضا لاعبي خط الوسط".
وأشار إلى أنه درس فريق الدحيل بشكل جيد، وعقد العديد من الجلسات التحضيرية مع لاعبيه من أجل الاستعداد للمباراة التي توقع أن تكون قوية للغاية.
وأضاف: "أنا سعيد بالدعم الذي ألقاه من جماهير الأهلي التي أعتبرها اللاعب رقم 12 في الفريق، التركيز موجه فقط للحديث عن مباراة الدحيل، هو خصم قوي جدا وعنيد، والمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق".
وأشار المدير الفني للفريق إلى أن الأهلي يمثل إفريقيا بأكملها خلال البطولة، وليس الكرة المصرية فقط، وهو يمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولديهم طموحات كبيرة لتحقيقها في هذه البطولة.