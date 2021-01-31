موسيماني: درسنا الدحيل بشكل جيد.. وسعيد بدعم الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أهمية مباراة الدحيل المقرر لها الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وقال موسيماني: "سنواجه فريقًا قويًّا يمتلك بين صفوفه العديد من العناصر المميزة وتحديدًا في الهجوم وأيضا لاعبي خط الوسط".

وأشار إلى أنه درس فريق الدحيل بشكل جيد، وعقد العديد من الجلسات التحضيرية مع لاعبيه من أجل الاستعداد للمباراة التي توقع أن تكون قوية للغاية.

وأضاف: "أنا سعيد بالدعم الذي ألقاه من جماهير الأهلي التي أعتبرها اللاعب رقم 12 في الفريق، التركيز موجه فقط للحديث عن مباراة الدحيل، هو خصم قوي جدا وعنيد، والمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق".

وأشار المدير الفني للفريق إلى أن الأهلي يمثل إفريقيا بأكملها خلال البطولة، وليس الكرة المصرية فقط، وهو يمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولديهم طموحات كبيرة لتحقيقها في هذه البطولة.