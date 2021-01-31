محمد مرجان: تركت الأهلي بعد معرفتي بإيجابية كورونا.. وممنوع دخول أي شخص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه انفصل عن فريق الكرة بالنادي بعد وصوله إلى قطر ومعرفته بإيجابية المسحة الطبية لكورونا.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي، أن مسحة محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، هي الوحيدة التي ظهرت نتيجتها "إيجابية"، بالرغم من سلبية المسحة التي أجراها في القاهرة قبل السفر لقطر.

وقال مرجان في تصريحات لبرنامج حضرة المواطن عبر قناة الحدث اليوم:" الأمور مستقرة حاليا وانفصلت عن الفريق بعد إبلاغي بإيجابية المسحة الخاصة بكورونا".

وأضاف:" الفريق يتدرب بشكل قوي منذ وصول البعثة إلى قطر استعدادا لمواجهة الدحيل و اللاعبون مستمرون في أداء التدريبات".

وتابع:" أمامنا مهمة صعبة أمام فريق الدحيل، ونرغب في أن نفصل السياسة عن الرياضة لأنها مباراة كرة قدم ونتمنى أن نفوز بها".

وأكمل:" تفاجأت بإيجابية المسحة الطبية الخاصة بالعامري فاروق بعد قراءة الخبر بأحد المواقع الإخبارية وأحاول التأكد من ذلك".

وأتم تصريحاته:" ممنوع دخول أي شخص للتواجد مع بعثة الفريق فهو يخضع لفقاعة احترازية كما كان متبع في بطولة العالم لكرة اليد بمصر ".