بالفيديو.. كوكا يسجل هدفين ويصنع ثالثًا ليبتعد بأولمبياكوس في صدارة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

تألق أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس وقاد الفريق للفوز 3-1 على سميرني في الجولة الـ20 من الدوري اليوناني، التي أقيمت اليوم الأحد.

وتقدم كوكا في النتيجة لصالح أولمبياكوس بالدقيقة 31 بعدما استلم كرة عرضية أتت من الجانب الأيمن وسددها في شباك الخصم.

وصنع كوكا الهدف الثاني لزميله يان مفيلا بعد ركنية في الدقيقة 72 استقبلها كوكا برأسية وأكلمها اللاعب الفرنسي في الشباك.

وأضاف كوكا الهدف الثالث في الدقيقة 90+3 بعدما لعب فالبوينا كرة ثابتة تجاوزت الجميع لتذهب لرأس الفرنسي عند القائم البعيد وأسكنها في الشباك.

وأحرز كوكا بذلك 7 أهداف مع أولمبياكوس في الدوري اليوناني خلال الموسم الحالي، وأصبح الخامس في ترتيب هدافي البطولة.

وحافظ أولمبياكوس على صدارة الدوري اليوناني بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه وصل إلى 14 نقطة.