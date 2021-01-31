صلاح يُنهي لعنة الكريسماس في ملخص تألقه أمام ويست هام (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أنهى النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، عقدة الكريسماس منذ تسجيله أمام كريستال بالاس في اللقاء الذي أقيم بتاريخ 19 ديسمبر الماضي والذي حسمه "الريدز" بنتيجة (7-0).

صلاح استطاع أن يسجل هدفين في شباك ويست هام ليعود النجم المصري إلى التسجيل بعد غياب ست مباريات كاملة عن التسجيل ضد كل من (ويست بروميتش - نيوكاسل - ساوثامبتون - مانشستر يونايتد - بيرنلي - توتنهام هوتسبير).

خطورة صلاح الحقيقة كانت في أحداث الشوط الأول بعدما سجل هدفًا رائعًا في شباك "المطارق" في الدقيقة 57 بتسديدة "R2" ليسجل هدف التقدم.

النجم المصري عاد من جديد ليسجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 68 بتمريرة طولية من شيردان شاكيري يستلمها صلاح ثم يسدد بكرة ثقة ليرفع رصيده من الأهداف إلى 15 هدفًا في الموسم الحالي.

واستطاع صلاح أن ينفرد في صدارة هدافي الدوري برصيد 15 هدفًا متفوقًا على الكوري الجنوبي هيونج سون مين والذي يتواجد في الترتيب الثاني برصيد 12 هدفًا.

جدير بالذكر أن صلاح أصبح اللاعب الخامس في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا أو أكثر للموسم الرابع تواليًا.