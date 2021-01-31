كلوب: تخيلت أن شاكيري أخطأ لكن ما فعله صلاح لا يصدق.. إنه عالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

امتدح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لاعب المصري محمد صلاح فيما قدمه خلال لقاء الفريق أمام وست هام، قائلًا أن ما فعله في أول لمسة بالهدف الثاني لا يصدق.

وقال كلوب في تصريحاته لقناة "سكاي سبورتس" الفضائية: "أكبر دليل على أن المدرب لا يعرف الأفضل دائمًا هو أنني اعتقدت بأن شاكيري لعب الكرة لمحمد صلاح مبكرًا، لكن ما فعله محمد صلاح في اللعب كان مذهلًا واللمسة الأولى كانت لا تصدق."

وتابع: "الانهاء المميز من محمد صلاح للهجمة أيضًا كان ممتازًا."

وواصل الحديث عن صلاح في تصريحات أخرى، قائلًا: "هدفه أمام توتنهام كان عبقريًا وكانت اشارة بالنسبة له أن الأمور ستعود، واليوم كان خارقًا، وشارك بشكل رائع في اللعب، وحافظ على الكرة، الهدف الأول كان ذكيًا للغاية، والثاني أتى من هجمة مرتدة ممتازة."

وأضاف: "صلاح لن يتوقف عن الرغبة في التسجيل، هو لاعب عالمي بدون أدنى شك، خلال الأسابيع الماضية لم يتمكن من التسجيل، لكننا نحاول فقط أن نتخذ القرارات السليمة."