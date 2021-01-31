مران الأهلي.. الشحات يشارك.. وهاني وسليمان يستكملان البرنامج التأهيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب جامعة قطر.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي خضع لها اللاعبون في مران اليوم.

واستكمل الثنائي وليد سليمان ومحمد هاني تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وشارك حسين الشحات، لاعب الأهلي، في جزء من تدريبات الكرة ، بعدما غاب عن تدريبات الكرة أمس بسبب شكواه من شد خفيف في العضلة الخلفية، قبل أن يدخل اليوم في جزء من التدريبات في إطار تحضيره للمرحلة المقبلة.

وركز موسيماني على المران ‏بالكرة خلال المران الذي أقيم، اليوم الأحد، في ثاني تدريبات الفريق بالدوحة، وأجرى أكثر من تقسيمة فنية استعدادًا لمواجهة الدحيل ‏القطري.‏

وقسم موسيماني خلال مران الأهلي اللاعبين إلى أربع مجموعات، وذلك في إطار التحضيرات الخاصة ‏بمباراة الدحيل في بداية مشوار الفريق في مونديال الأندية.‏