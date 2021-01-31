صلاح: أكره الـ"VAR".. ولا أريد التعرض لعقوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أنه لا يحب تقنية الفيديو "VAR"، مشيراً إلى أنه لا يرغب في التعرض لعقوبة.

وقاد صلاح فريقه ليفربول للفوز على وست هام بثلاثية مقابل هدف وحيد ضمن الجولة الـ21، حيث سجل مو الهدفين الأول والثاني، ليرتقي ليفربول للمركز الثالث، متخلفا على مانشستر يونايتد الثاني بنقطة وحيدة، ومانشستر سيتي الأول بفارق 4 نقاط.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "إنني لا أحب تقنية الفيديو "VAR" منذ بداية الموسم، في رأيي إنها تقضي على المباراة".

وأضاف: "يجب أن تكون متواجداً على الخط الصحيح، وفي البلدان الأخرى لا بأس بذلك".

واختتم الملك المصري: "لا أريد الحصول على عقوبة ولكن هذا رأيي.. أنا لا أحب تقنية الفيديو".