ماذا ينتظر مصطفى محمد في أول شهر مع جالاتا سراي؟ ديربي إنتركونتيننتال وأمل الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن مصطفى محمد انتهاء اجراءات السفر الخاصة به من أجل الانتقال إلى جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف قادمًا من نادي الزمالك.

صفقة مصطفى محمد ستمنح الزمالك 2 مليون يورو خلال 18 شهرًا مع إمكانية التعاقد بشكل نهائي مع اللاعب بدفع 4 مليون يورو أخرى.

وبرز مصطفى محمد في صفوف الزمالك خلال الموسم الماضي حيث استطاع أن يقدم نفسه أمام الجماهير كهداف يجيد ألعاب الهواء، وعرف الطريق لمنتخب مصر بعد سنوات من الإعارة لصفوف أندية أخرى في الدوري الممتاز.

وبعد سلسل من المفاوضات خاضتها أندية أوروبية أخرى أبرزها سانت ايتيان الفرنسي، استطاع جالاتا سراي التركي أن يتعاقد مع مصطفى محمد في النهاية.

لكن ما هي المواجهات التي تنتظر مصطفى محمد في بداية مشواره مع جالاتا سراي؟

سيكون الظهور الأول لمصطفى محمد أمام حامل اللقب في بلدية اسطنبول، الذي يعاني كثيرًا هذا الموسم ويحتل المركز الـ15 ولم يفز سوى في مباراة واحدة خلال الجولات الخمس الماضية، وسيكون اللقاء بعد غد الثلاثاء.

لكن التحدي الحقيقي سيكون السبت المقبل أمام فنربخشة فيما يسمى بديربي إنتركونتيننتال الذي يتجاوز عمره بين الفريقين الأكبر في تركيا أكثر من 100 عام، ويمتاز بالقوة والشحن الجماهيري.

ويلعب مصطفى محمد لقاء الكأس في مرحلة ربع النهائي أمام ألانيا سبور الأربعاء 10 فبراير، ثم مواجهة أمام قاسم باشا 14 نوفمبر، ويعود ضد ألانيا سبور في الدوري مجددًا يوم 20، وأخر مباريات الشهر ستكون يوم 27 أمام أرضروم سبور.

وبالرغم من وجود جالاتا سراي في المركز الثالث لكن وجود 3 نقاط فارق مع فنربخشة المتصدر يمنح الفريق أمل التقدم للصدارة إذا نجاح في تحقيق الفوز بمباريات فبراير.