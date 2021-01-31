بث مباشر | شاهد برشلونة واثلتيك بيلباو في الدوري الاسباني “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “برشلونة واثلتيك بيلباو” في إحدى مباريات اليوم الاحد 31-1-2021 ضمن الجولة 21 من الدوري الاسباني.

ينقل بث مباشر مباراة “برشلونة واثلتيك بيلباو” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة موڤي ستار لاليجا 1.

وتقام مواجهة برشلونة واثلتيك بيلباو على ملعب الكامب نو، بإدارة من الحكم الاسباني “أنطونيو ماتيو لاهوز”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يمر برشلونة بفترة جيدة في الدوري الاسباني حيث لم يتذوق طعم الخسارة في آخر 9 مباريات (فاز في 7، وتعادل في 2)، وسجل اهدافًا بمتوسط ​​2.0 هدف في الشوط الأول عبر الانتصارات الثلاثة الأخيرة، وذلك بغض النظر عن مباراته الأخيرة أمام “رايو فاليكانو” في كأس ملك اسبانيا، وتمكن البرسا من إقصاءه بنتيجة (2-1) ليعبر إلى دور ثمن النهائي.

ويسعى برشلونة لرد اعتباره أمام اثلتيك بيلباو الليلة بعدما انتزع منه لقب كأس السوبر الاسباني قبل أسبوعين تقريبًا، ويمتلك البرسا فرصة ذهبية للارتقاء إلى الوصافة بعد خسارة ريال مدريد أمس أمام “ليفانتي”.

ويتواجد برشلونة في المركز الرابع بجدول الترتيب خلف الثالث “إشبيلية” بفارق نقطتين، وبفارق 3 نقاط عن الثاني “ريال مدريد”، وجمع البلوجرانا 37 نقطة حتى الآن من 19 مباراة، انتصر في 11 مواجهة، وتعادل في 4، وخسر مثلها.

على الجانب الآخر، يدخل اثلتيك بيلباو مواجهة الليلة وهو في حالة صاخبة في الدوري الاسباني بعد فوزه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد على خيتافي، كما تأهل إلى دور ربع نهائي كأس ملك اسبانيا إثر تغلبه على “ديبورتيفو ألكويانو” في دور 16.

ولكن يعاني اثلتيك بيلباو بشكلٍ واضح عندما يلعب خارج أرضه، حيث لم يحقق أي فوز في آخر سبع مباريات خاضها بعيدًا عن ملعب سان ماميس (تعادل في 3، وخسر 4)؛ ويحتل الفريق الباسكي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني وفي رصيده 24 نقطة جمعها من 7 انتصارات، و3 تعادلات، بينما تلقى 9 هزائم حتى الآن.

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