يترقّب عشّاق كرة القدم في العالم منافسات بطولة كأس العالم للاندية 2020 المقرر انطلاقها في قطر يوم 4 فبراير 2021 بمباراتين في الدور ربع النهائي، الأولى بين أولسان هيونداي وتيجريس أونال، والثانية بين الاهلي والدحيل، وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة الاهلي والدحيل والقنوات الناقلة، والتي سيتأهل منها الفائز لملاقاة بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي.

قررت اللجنة المنظمة لكأس العالم للاندية 2020 الاستعانة باثنين من ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022، لإقامة مباريات البطولة عليه في الفترة من 4-11 فبراير، وهما ملعب “أحمد بن علي المونديالي” وملعب “المدينة التعليمية”.

وتخوض الأندية المتوّجة بدوري الأبطال في 5 من الاتحادات القارية الستة بجانب الدحيل القطري (لخويا سابقًا)، ممثل البلد المضيف، 7 مباريات لحسم الفائز بلقب النسخة الـ 17 من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تأجلت عن موعدها الرسمي في ديسمبر 2020 بسبب التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وبالاضافة إلى ممثل الدولة المستضيفة، تأهل للمشاركة في مونديال الأندية في هذا العام الاستثنائي كل من النادي الأهلي المصري، بطل أفريقيا، وبايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، وأولسان هيونداي بطل آسيا، وتيجريس بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (Concacaf)، وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بعدما انتصر في نهائي كوبا ليبرتادوريس على مواطنه سانتوس صباح يوم 31 يناير 2021.

وكان أوكلاند سيتي، ممثل أوقيانوسيا قد أعلن عدم مشاركته في البطولة بسبب قيود السفر المفروضة في نيوزيلندا والمتعلقة بجائحة كورونا.

موعد مباراة الاهلي والدحيل في كأس العالم للاندية 2020 والقنوات الناقلة

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بجدولة موعد مباراة الاهلي والدحيل عقب المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للاندية 2020 بنحو ثلاث ساعات ونصف، يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

يبدأ بث مباشر لمباراة الاهلي والدحيل في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر ، 20:30 بتوقيت السعودية، وتنقلها قناة بين سبورت المفتوحة HD بالاضافة إلى القناة المُشفرة beIN Sports HD1، وقناة الكأس القطرية (+3).

وأعلنت قناة الكأس القطرية وضع معلق قطري وآخر مصري على مباراة الأهلي والدحيل، في البث المُشفر، على أن يكون المعلق المصري هو “أحمد الطيب” رغم الانتقادات اللاذعة التي تلقتها القناة من جمهور الأهلي عقب تكليفه بهذه المهمة.

ووجب الإشارة إلى أن منافسات كأس العالم للأندية قطر 2020، ستنقل عبر قنوات بين سبورتس القطرية في القمرين الصناعيين نايل سات و سهيل سات.

وبالنسبة لهواة التعليق الأجنبي، يمكنهم متابعة بطولة مونديال الأندية 2020 على مختلف الأقمار الصناعية الأخرى، نذكر منها القمر الصناعي الأوروبي هوتبيرد 13 شرق، عبر قنوات تيفي سبورت البولندية، والباقة الحكومية السويسرية (RTS).

كما تنقل على قنوات راي الايطالية، وعلى القمر الصناعي يوتيلسات 16 شرق، على القنوات الحكومية لدول سلوفينيا، وسلوفاكيا ورومانيا وكرواتيا، وعلى قمر أموس 4 درجات غرباً، على قناة سبورت تيفي 4.