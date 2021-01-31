فيديو يوتيوب | شاهد اهداف ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الانجليزي “صلاح يُعذب الهامرز”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب بث مباشر لأهداف مباراة “ليفربول ووست هام يونايتد” في إحدى مباريات اليوم الاحد 31-1-2021 ضمن الجولة 21 من الدوري الانجليزي الممتاز، والمنتهية بفوز الريدز بنتيجة 3/1، لينجحوا في العودة إلى المضمار المنافسة على لقب البريميرليج.

وارتقى ليفربول من المركز الخامس إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، أقل من مانشستر سيتي المتصدر والذي لا تزال أمامه مباراة مؤجلة منذ الجولة الأولى أمام أستون فيلا.

واستغل فريق المدرب الالماني يورجن كلوب سقوط مانشستر يونايتد في فخ التعادل أمام مضيفه آرسنال ليلة أمس السبت، ليقلص الفارق أمامه لثلاث نقاط، كما استفاد من تعثر ليستر سيتي في فخ التعادل أمام إيفرتون ثم الخسارة أمام ليدز يونايتد، لينتزع مكانه في صراع الصدارة.

وافتتح محمد صلاح أهداف المباراة في بداية الشوط الثاني من صناعة البديل كورتيس جونز عند الدقيقة 57، وعاد بعد 10 دقائق ليسجل الهدف الثاني بصناعة شاكيري.

وقبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة سجل البديل “فينالدوم” الهدف الثالث لليفربول بعد تمريرة جميلة من روبرتو فيرمينو داخل منطقة الجزاء، وحفظ المدافع داوسون ماء وجه وست هام بتسجيل هدف من متابعة لعرضية إثر ركنية قبل صافرة النهاية بدقيقتين.

ونقل بث مباشر مباراة “ليفربول ووست هام يونايتد” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

وأقيمت مواجهة ليفربول ووست هام يونايتد على ملعب لندن الأولمبي، بإدارة من الحكم الانجليزي “جوناثان موس”، وانطلقت صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

شاهد فيديو اهداف مباراة ليفربول ووست هام

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