فيديو يوتيوب | شاهد اهدف الاهلي والباطن في الدوري السعودي “الراقي يتفنن في إهدار الفرص”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة “الاهلي والباطن” في إحدى مباريات اليوم الاحد 31-1-2021 ضمن الجولة 16 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، على ملعب الجوهرة المشعة.

واصل نادي اهلي جدة “الراقي” التفنن في إهدار الفرص السانحة له لتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي أمام الهلال عقب تعادله أمام ضيفه الباطن 2-2.

وشهدت الدقيقة 11 تسجيل الأهلي لهدف التقدم عندما لعب حسين المقهوي الكرة من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الباطن من الناحية اليمنى ارتقى إليها معتز هوساوي وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

بعد الهدف كثف فريق الباطن من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 16 عندما لعبت رمية جانبية داخل منطقة جزاء الأهلي استلمها صالح آل عباس على صدره وسددها إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 26 وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي بعد أن قام عبد الملك الشمري، لاعب الباطن، بعرقلة المقهوي داخل منطقة جزاء الباطن، وسدد سلمان المؤشر ركلة الجزاء في الدقيقة 28 بنجاح مسجلا الهدف الثاني.

بعد الهدف، تراجع لاعبو الأهلي لوسط ملعبهم من أجل الحفاظ على تقدمهم مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامهم الفرصة، وسمح هذا للاعبي الباطن بفرض سيطرته على مجريات اللقاء حيث توالت محاولاتهم الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، ولكن الفريقين فشلا في تشكيل أي خطورة على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 39 والتي شهدت إهدار الأهلي لفرصة تسجيل الهدف الثالث عندما انطلق عبد الرحمن غريب بالكرة من الناحية اليمنى وبجواره ثلاثة لاعبين في مواجهة مارتن كومبانيا، حارس الباطن، فقط وفور خروج الحارس من مرماه مرر غريب الكرة إلى علي الأسمري الذي سدد الكرة برعونة شديدة إلى خارج المرمى.

وفي الدقيقة 43 سجل الباطن هدف التعادل عندما مرر ضيف الله القرني كرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى إليها صالح آل عباس وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

وفى الشوط الثاني كثف الأهلي من محاولاته الهجومية وحاصر لاعبي الباطن في وسط ملعبهم لكنه فشل في فك شفرة الدفاع القوي والمنظم، خاصة وأن مدافعي الباطن تمكنوا من إفساد كافة محاولات الأهلي لينحصر اللعب في وسط الملعب.

بهذا التعادل، رفع الاهلي رصيده الى النقطة 30 فى المركز الثالث بنفس رصيد نقاط الهلال ثان الترتيب والمتفوق بفارق الاهداف وللزعيم مباراة أقل.

فى المقابل رفع الباطن رصيده الى النقطة 17 فى المركز الثالث عشر، ومازال فى منطقة الخطر حيث يتساوي فى النقاط مع الفيصلي صاحب المركز الرابع عشر.

نقل البث المباشر لمباراة “الاهلي والباطن” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “سمير المعيرفي”.

إليكم اهداف المباراة

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