أراد أن يطمئنه فاستفزه.. تصريح غريب من بيرلو عن رونالدو

رفض مدرب يوفنتوس الإيطالي، أندريا بيرلو الهجوم على نجم الفريق كريستيانو رونالدو، لصيامه عن التهديف، معتبرًا أن أهدافه غير مهمة.

وفشل النجم البرتغالي لأول مرة منذ انضمامه ليوفنتوس في صيف 2018، في التسجيل خلال 3 مباريات متتالية، بالرغم من احتلاله لصدارة جدول ترتيب الهدافين الدوري الإيطالي، برصيد 15 هدفًا بفارق هدف واحد فقط عن مهاجم إنتر ميلانو، روميلو لوكاكو.

وشدد بيرلو على أن المهم هو تحقيق الفوز وليس تمكن رونالدو من تسجيل الأهداف، وذلك بعد التغلب (2-0) على سامبدوريا، مساء أمس السبت في الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

ورد بيرلو على الانتقادات الموجهة لرونالدو في تصريحات عقب المباراة، قائلًا: “أهداف كريستيانو ليست دومًا مهمة بالنسبة لنا، لقد صنع الهدف الثاني”.

وأضاف: “من الجيد لنا أن نسجل بدون أن يحرز رونالدو، نحن لا نعتمد عليه، وهو غير مطالب بالتسجيل في كل مباراة”.

جدير بالذكر أن آخر هدف سجله رونالدو يعود إلى يوم 20 يناير الجاري، في انتصار يوفنتوس (2-0) على نابولي في كأس السوبر المحلي، بينما كان هدفه الأخير في الدوري الإيطالي؛ خلال المباراة التي انتهت بفوز البيانكونيري (3-1) على ساسولو قبل ثلاثة أسابيع.