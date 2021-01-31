الميركاتو المصري | سموحة يضم عرفة السيد ومحمد رزق

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة المصري ضم عرفه السيد مهاجم إنبي السابق في صفقة إنتقال حر لمدة موسمين. وقال فرج عامر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” اليوم الأحد :”عرفة السيد مهاجم إنبي وهداف الدوري الأسبق انتقل لسموحة في صفقة انتقال حر لمدة موسمين”. وأضاف :”سموحة يضم محمد رزق نجم الأهلي وطلائع الجيش السابق في صفقة انتقال حر لمدة موسمين”. وكان سموحة تمكن من استعارة محمد شكري الظهير الأيسر لفريق الأهلي علي سبيل الإعارة لمدة 18 شهر. ويحتل سموحة المركز التاسع في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 12 نقطة.

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