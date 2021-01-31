بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والباطن في الدوري السعودي (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاهلي والباطن” في إحدى مباريات اليوم الاحد 31-1-2021 ضمن الجولة 16 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل البث المباشر لمباراة “الاهلي والباطن” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “سمير المعيرفي”.

وتقام مواجهة الاهلي والباطن على ملعب الجوهرة المشعة، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:10 بتوقيت السعودية، 19:10 بتوقيت مصر، 17:10 بتوقيت جرينتش.

يدخل الاهلي مباراة اليوم أمام الباطن وعينه على تحقيق الفوز من أجل اللحاق بالمتصدر “الشباب” الذي انتصر أمس على أبها لحساب الجولة الحالية.

ويتواجد الاهلي في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 29 نقاط جمعها من 15 مباراة، فاز في 9 مباريات، وتعادل في 2، وتعرض للخسارة في 4 مناسبات، وسجل لاعبوه 24 هدف، واستقبلت شباكه 21.

على الجانب الآخر، عاد الباطن إلى سكة الانتصارات من جديد بفوزه على “العين” في الجولة الماضية، بعدما ظل لـ6 مباريات متتالية في الدوري السعودي دون تحقيق أي فوز (تعادل في 2، وخسر 4).

ويقبع الباطن في أولى المراكز المهددة بالهبوط -المركز 14- وفي رصيده 16 نقطة جمعها من 15 مباراة، انتصر في 4 مناسبات وتعادل في مثلها، وتلقى 7 هزائم.

الاهلي 2-2 الباطن

الدوري السعودي (الجولة 16)

ملعب الجوهرة المشعة

انتهت

تشكيلة الاهلي / محمد العويس – لوكاس ليما – معتز هوساوي – محمد الفتيل – يزيد البكر – لجوبومير فيسجا – على الأسمري – حسين المقهوي – عبدالرحمن غريب – سلطان مندش – سلمان المؤشر.

تشكيلة الباطن / مارتن كامبانيا – سعد خيري – ريناتو تشافيز – شينك شاندرو – عبدالملك الشمري – زكريا سامي – ضيف الله القرني – خاليم هيلاند – يوسف الجبلي – صالح آل عباس – فابيو ابرو.

الاحداث الرئيسية

11″ جول .. تقدم الاهلي 1-0 عن طريق (معتز هوساوي) – صناعة (حسين المقهوي)

16″ جول.. تعادل الباطن 1-1 عن طريق (صالح آل عباس) – صناعة (زكريا سامي)

28″ جول .. الثاني للاهلي 2-1 من ضربة جزاء نفذها بنجاح اللاعب (سلمان المؤشر)

43″ جول .. تعادل الباطن 2-2 عن طريق (صالح آل عباس) – صناعة (ضيف الله القرني)

نهاية المباراة بالتعادل الايجابي 2-2، ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف الشباب المتصدر، كما رفع الباطن رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

..