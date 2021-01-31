محمد صلاح: اشتقت لتسجيل الاهداف ولم أفكر في رقم اسطورة ليفربول “إيان راش”

أكد النجم المصري “محمد صلاح” أنه لم يشغل تفكيره بالرقم القياسي الصامد منذ عام 1986، الخاص بتسجيل 20 هدف أو أكثر في 4 مواسم متتالية، والمُسجل باسم اسطورة ليفربول “إيان راش”، مشيرًا إلى وضع كامل تركيزه على قيادة الفريق للفوز أمام وست هام يونايتد مساء اليوم، واعادته إلى المنافسة على لقب البريميرليج أمام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وأحرز محمد صلاح ثنائية في مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد، ليرفع رصيده لـ 15 هدف في صدارة جدول ترتيب هدافي البريميرليج، ويصبح أول لاعب منذ أسطورة الريدز وويلز “إيان راش” يتمكن من تسجيل أكثر من 20 هدف.

وحرص مراسل قناة بين سبورت القطرية على استضافة محمد صلاح عقب انتهاء المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي بالعاصمة لندن مساء اليوم الأحد.

وقال هداف ليفربول ومنتخب مصر في بداية حديثه “لم أفكر في رقم إيان راش، لم أفكر فيه أبدًا إلا عندما أخبرتني به الآن”.

وأوضح “كنا بحاجة لهذا الفوز للعودة مرة أخرى لمضمار المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، خاصة بعد سلسلة النتائج السلبية التي تعرضنا لها مؤخرًا”.

وحول صيامه عن التهديف منذ 6 جولات، برر محمد صلاح موقفه قائلاً “الأهداف كانت جيدة جدًا أمام وست هام، اشتقت للتسجيل، الفريق ككل لم يكن يسجل لست أنا فقط، وهذه هي كرة القدم، قد تتعرض لنتائج سيئة وقد تفشل في التسجيل لفترة، أهم شيء عودة الانتصارات للفريق، وإن شاء الله الفوز الذي حققناه في الجولة الماضية أمام توتنهام يكون نقطة تحول في موسمنا”.

وختم حديثه “شعرت بمسؤولية كبيرة حين بدأنا المباراة اليوم أمام وست هام يونايتد في غياب ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، المسؤولية تكون أكبر عليك حين تلعب دون باقي العناصر الأساسية”.

وسجل محمد صلاح في أول موسم له مع ليفربول 2018/2017 ما مجموعه 44 هدفًا في جميع المسابقات، وسجل 27 هدفًا في موسم 2019/2018، وسجل 23 هدفًا في موسم 2020/2019.

وفي الموسم الحالي 2021/2020 أحرز محمد صلاح 20 هدفًا، ليصبح أول لاعب يفعلها منذ إيان راش الذي سجل أزيد من 20 هدف في أربعة مواسم متتالية مع ليفربول في الفترة من 1981 إلى 1987.