الميركاتو المصري | سيراميكا كليوباترا يضم رجب عمران من المقاصة

أعلن معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا المصري، التعاقد مع رجب عمران لاعب نادي مصر المقاصة، لتدعيم صفوف الفريق الأول في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال معتز البطاوي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأحد إنهم أنهوا المفاوضات مع نادي المقاصة بنجاح، ووقع اللاعب على عقود الانتقال إلى نادي سيراميكا، في حضور طارق أبو العينين نائب رئيس النادي والمشرف على قطاع الكرة.

وانتقل أحمد أمين أوفة مهاجم سيراميكا كليوباترا إلى صفوف المقاصة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ضمن اتفاقية صفقة رجب عمران.

يذكر أن سيراميكا يحتل المركز السادس في الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة.