سجل النجم المصري محمد صلاح ثنائية في مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، مساء اليوم الاحد 31 يناير 2021، جاءت خلال الشوط الثاني من اللقاء الذي استضافه الملعب الأولمبي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وأحرز محمد صلاح الهدف الأول بتسديدة مقوسة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من البديل كورتيس جونز على الرواق الأيمن في الدقيقة 57.

وبعد حوالي 10 دقائق، سجل صلاح الهدف الثاني من هجمة مضادة نموذجية قادها ارنولد بتمريرة طولية من امام منطقة جزاء ليفربول ليتسلمها شاكيري على الجهة اليسرى من منتصف ملعب وست هام قبل أن يرسلها داخل منطقة جزاء وست هام نحو محمد صلاح الذي تسلم وسدد بطريقة سريعة رائعة.

وبثنائيته اليوم في شباك وست هام يونايتد، رفع محمد صلاح رصيد أهدافه مع ليفربول هذا الموسم لـ 15 هدف في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي، بفارق 3 أهداف عن نجمي توتنهام هوتسبير “هاري كين وهيونج مين سون”.

شاهد فيديو اهداف محمد صلاح امام وست هام يونايتد في الدوري الانجليزي