بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة واثلتيك بيلباو في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “برشلونة واثلتيك بيلباو” في إحدى مباريات اليوم الاحد 31-1-2021 ضمن الجولة 21 من الدوري الاسباني.

ينقل بث مباشر مباراة “برشلونة واثلتيك بيلباو” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة موڤي ستار لاليجا 1.

وتقام مواجهة برشلونة واثلتيك بيلباو على ملعب الكامب نو، بإدارة من الحكم الاسباني “أنطونيو ماتيو لاهوز”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يمر برشلونة بفترة جيدة في الدوري الاسباني حيث لم يتذوق طعم الخسارة في آخر 9 مباريات (فاز في 7، وتعادل في 2)، وسجل اهدافًا بمتوسط ​​2.0 هدف في الشوط الأول عبر الانتصارات الثلاثة الأخيرة، وذلك بغض النظر عن مباراته الأخيرة أمام “رايو فاليكانو” في كأس ملك اسبانيا، وتمكن البرسا من إقصاءه بنتيجة (2-1) ليعبر إلى دور ثمن النهائي.

ويسعى برشلونة لرد اعتباره أمام اثلتيك بيلباو الليلة بعدما انتزع منه لقب كأس السوبر الاسباني قبل أسبوعين تقريبًا، ويمتلك البرسا فرصة ذهبية للارتقاء إلى الوصافة بعد خسارة ريال مدريد أمس أمام “ليفانتي”.

ويتواجد برشلونة في المركز الرابع بجدول الترتيب خلف الثالث “إشبيلية” بفارق نقطتين، وبفارق 3 نقاط عن الثاني “ريال مدريد”، وجمع البلوجرانا 37 نقطة حتى الآن من 19 مباراة، انتصر في 11 مواجهة، وتعادل في 4، وخسر مثلها.

على الجانب الآخر، يدخل اثلتيك بيلباو مواجهة الليلة وهو في حالة صاخبة في الدوري الاسباني بعد فوزه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد على خيتافي، كما تأهل إلى دور ربع نهائي كأس ملك اسبانيا إثر تغلبه على “ديبورتيفو ألكويانو” في دور 16.

ولكن يعاني اثلتيك بيلباو بشكلٍ واضح عندما يلعب خارج أرضه، حيث لم يحقق أي فوز في آخر سبع مباريات خاضها بعيدًا عن ملعب سان ماميس (تعادل في 3، وخسر 4)؛ ويحتل الفريق الباسكي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني وفي رصيده 24 نقطة جمعها من 7 انتصارات، و3 تعادلات، بينما تلقى 9 هزائم حتى الآن.

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برشلونة 1-0 اثلتيك بيلباو

????️ملعب الكامب نو

????الدوري الاسباني (الجولة 21)

جارية الآن

بث مباشر دقيقة بدقيقة

????اهلاً بكم في بث مباشر دقيقة بدقيقة “مكتوب” لمباراة برشلونة واثلتيك بيلباو ضمن الجولة 21 من الدوري الاسباني.

????ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد” من المركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

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????تشكيلة برشلونة الأساسية: آندريه تير شتيجن – جوردي ألبا – صامويل أومتيتي – رونالد أراوخو – أوسكار مينجويزا – بيدري لوبيز – فرينكي دي يونج – ميراليم بيانيتش – أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – عثمان ديمبلي.

????تشكيلة اثلتيك بيلباو الأساسية: أوناي سيمون – أندير كابا – ياري ألفاريز – اينيجو مارتينيز – يوري بيرشيتشي – أوسكار دي ماركوس – داني جارسيا – أوناي فينسيدور – إيكر مونيايين – راؤول جارسيا – ايناكي ويليامز.

⌚ 20:00 GMT | بداية المباراة

‘4 اوووووووه ليونيل ميسي يضيع فرصة محققه للتسجيل بعدما اخترق دفاع بيلباو من الجهة اليمنى وسدد كرة ضعيفة تصدى لها أوناي سيمون.

‘6 التهديد الثاني لبرشلونة على مرمى أوناي سيمون.. جريزمان استلم كرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وأطلق تسديدة تصدى لها الحارس الاسباني لتخرج إلى الركنية.

‘9 برشلونة يسيطر بالطول والعرض على اللقاء حتى الآن.

’13 اووووووه ميسي كاد يفتتح التسجيل بعدما حول تسديدة بيانيتش بصدره في المرمى ولكن علت المرمى بقليل.

’19⚽ جووووووووووووووول – ليو ميسي يحرز الهدف الأول لبرشلونة من ضربة حرة مباشرة نفذها بشكل رائع في شباك سيمون.

– ليو ميسي يحرز الهدف الأول لبرشلونة من ضربة حرة مباشرة نفذها بشكل رائع في شباك سيمون. ’21 إيكر مونياين يتحصل على ضربة حرة مباشرة من مكان جيد بعد إعاقة من ميسي.

’22 مونياين نفذ الضربة الحرة عالية داخل المنطقة ولكن دفاع برشلونة أبعدها.

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