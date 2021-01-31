كأس العالم للأندية | صلاح محسن يؤكد جاهزية الاهلي لهزيمة الدحيل

أكد صلاح محسن، مهاجم الأهلي المصري، أن هناك حالة تركيز شديدة من كل اللاعبين، والجميع يتحلى بروح القلعة الحمراء، التي تعد سلاحنا القوي، من أجل تخطي عقبة الدحيل القطري في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي (بطل أفريقيا)، مع الدحيل، حامل لقب بطولة الدوري القطري في الموسم الماضي، يوم الخميس القادم في الدور الثاني لمونديال الأندية في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال صلاح محسن في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي اليوم الأحد: “نمتلك روحا قتالية كبيرة من أجل تحقيق الفوز في المباراة، ولدينا اأحلام كبيرة نسعى لتحقيقها في مونديال الأندية”.

وأضاف: “جاهزون لتقديم مستويات متميزة أمام الدحيل، ولدينا دوافع كبيرة جدًا من أجل تحقيق الفوز واستكمال المشوار بنجاح”.

وأوضح محسن أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عقد جلسة مع لاعبي الخط الهجومي لمنحهم العديد من التعليمات الفنية الخاصة بمواجهة الدحيل، مشددا على أن هناك إصرار كبير لدى لاعبي الاهلي لتحقيق الهدف وهو الفوز.

أكد مهاجم الأهلي “نتطلع لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان من خلال مشاركتنا في هذا الحدث العالمي الذي سيكون محط انظار العالم أجمع، ونعرف جيدًا أهمية مشاركة الأهلي في مونديال العالم للا??ندية”.،

وتابع “الجميع داخل المعسكر الحالي للفريق في قمة التركيز لتحقيق أهدافنا الخاصة بالتحضير لمباراة الدحيل”.

يذكر أن الفائز بالمباراة سوف يواجه بايرن ميونخ الألماني (بطل أوروبا) في الدور قبل النهائي للمونديال، في حين يلتقي الخاسر مع الخاسر من لقاء الدور الثاني الآخر بين تيجريس أونال المكسيكي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة أفريقيا، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.‏ وسبق أن حقق الأهلي الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في نسخة عام 2006.