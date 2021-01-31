شهدت مواجهة تشيلسي ضد بيرنلي، التي جمعت الفريقين ظهر اليوم، غياب نجم البلوز، حكيم زياش عن المباراة.
وحقق تشيلسي أول انتصار تحت قيادة مدربه الألماني الجديد توماس توخيل، وذلك بالفوز (2-0) على ضيفه بيرنلي في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشهد اللقاء استبعاد النجم المغربي، حكيم زياش وهو ما أثار علامات استفهام، رد عليها توخيل في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية عقب المباراة، قائلًا: “حكيم يعاني من حمل زائد منذ 5 أسابيع، وسيكون الاعتماد عليه الآن مخاطرة”.
وأضاف مدرب بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان السابق: “تواجد زياش الآن سيعني إمكانية تعرضه للإصابة لو لعب أكثر من 30 دقيقة، لذلك قررنا منحه راحة في الفترة الحالية، لكي نبعده عن منطقة الخطر، هذا القرار اتخذناه أمس”.
وغاب زياش (27 عامًا) عن تشيلسي في فترات متفرقة خلال الموسم الحالي بسبب الإصابة.
وشارك زياش في 18 مباراة مع تشيلسي بمختلف المسابقات، منذ انضمامه من صفوف أياكس أمستردام الهولندي في الميركاتو الصيفي الماضي، سجل خلالها هدفين وقدم أربع تمريرات حاسمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الإنجليزي | توخيل يكشف سبب غياب زياش المفاجئ عن تشيلسي أمام بيرنلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.