الدوري الإنجليزي | توخيل يكشف سبب غياب زياش المفاجئ عن تشيلسي أمام بيرنلي

شهدت مواجهة تشيلسي ضد بيرنلي، التي جمعت الفريقين ظهر اليوم، غياب نجم البلوز، حكيم زياش عن المباراة.

وحقق تشيلسي أول انتصار تحت قيادة مدربه الألماني الجديد توماس توخيل، وذلك بالفوز (2-0) على ضيفه بيرنلي في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء استبعاد النجم المغربي، حكيم زياش وهو ما أثار علامات استفهام، رد عليها توخيل في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية عقب المباراة، قائلًا: “حكيم يعاني من حمل زائد منذ 5 أسابيع، وسيكون الاعتماد عليه الآن مخاطرة”.

وأضاف مدرب بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان السابق: “تواجد زياش الآن سيعني إمكانية تعرضه للإصابة لو لعب أكثر من 30 دقيقة، لذلك قررنا منحه راحة في الفترة الحالية، لكي نبعده عن منطقة الخطر، هذا القرار اتخذناه أمس”.

وغاب زياش (27 عامًا) عن تشيلسي في فترات متفرقة خلال الموسم الحالي بسبب الإصابة.

وشارك زياش في 18 مباراة مع تشيلسي بمختلف المسابقات، منذ انضمامه من صفوف أياكس أمستردام الهولندي في الميركاتو الصيفي الماضي، سجل خلالها هدفين وقدم أربع تمريرات حاسمة.