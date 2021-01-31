الميركاتو | ليفركوزن يضم مهاجم ليستر سيتي

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني اليوم الأحد تعاقده مع ديماري جراي، جناح فريق ليستر سيتي الإنجليزي.

وذكر ليفركوزن أن جراي 24/ عامًا/ وقع عقدًا مع ليفركوزن حتى عام 2022، مقابل مليوني يورو (4ر2 مليون دولار) تقريبا.

ووصف رودي فولر، المدير الرياضي للنادي الألماني التعاقد مع جراي بأنه “تعزيز مهم لفريقنا في ضوء العدد الكبير من المباريات التي سنواجهها في النصف الثاني من الموسم”.

وأضاف فولر “ديماري مهاجم لا يمكن توقع تحركاته داخل الملعب وسيمنحنا المزيد من الخيارات لبقية الموسم”.

ولا يتأثر جراي، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والجامايكية، بأحدث قيود الدخول للأراضي الألمانية من المناطق المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث كان موجودا بالفعل داخل ألمانيا، لكن بسبب قواعد الحجر الصحي ، فهو غير مؤهل للمشاركة في مباراة ليفركوزن القادمة ببطولة كأس ألمانيا الأسبوع المقبل ضد روت فايس إيسن من الدرجة الرابعة.

من جانبه، صرح جراي “لقد رأيت هجوم باير، إنه يتسم بالشراسة ولديه أسلوب رائع للتقدم إلى الأمام، أتمنى أن أكون إضافة جيدة للفريق. سأكون مناسبًا جيدًا لطريقة أداء الفريق. أستطيع، وأود، أن أتطور هنا وأن أكون ناجحًا مع هذا الفريق الجذاب”.

وحقق ليفركوزن فوزًا وحيدًا في مبارياته السبع الأخيرة بالدوري الألماني (البوندسليجا)، وتراجع ترتيبه إلى المركز الرابع في ترتيب البطولة، بعدما كان متربعا على الصدارة، حيث ينافس من أجل التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في المسابقة المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويعتبر جراي ثالث صفقات ليفركوزن في فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي غدًا الإثنين، بعد المدافع تيموثي فوسو مينساه من مانشستر يونايتد الإنجليزي والظهير الأيمن جيريمي فريمبونج من سيلتيك الأسكتلندي.