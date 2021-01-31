بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ليفربول ووست هام يونايتد” في إحدى مباريات اليوم الاحد 31-1-2021 ضمن الجولة 21 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وينقل بث مباشر مباراة “ليفربول ووست هام يونايتد” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

وتقام مواجهة ليفربول ووست هام يونايتد على ملعب لندن الأولمبي، بإدارة من الحكم الانجليزي “جوناثان موس”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

لم يحقق وست هام يونايتد بداية للسنة التقويمية أفضل من الذي حققه في عام 2021، حيث فاز في أول ست مباريات للمرة الأولى في تاريخه البالغ 126 عامًا.

وجاء انجاز وست هام يونايتد في الجولة الماضية بعدما انتصر على كريستال بالاس بنتيجة (3-2)، في مباراة انتهت فيها محاولات التسديد الثلاث الأولى للهامرز في الشباك.

ويتواجد وست هام يونايتد خلف ليفربول مباشرة في جدول الترتيب إذ يحتل المركز الخامس برصيد 35 نقطة من 20 مباراة، فاز في 10 مباريات، وتعادل في 5، وخسر مثلها، وبفارق نقطتين عن الريدز؛ ولم يتذوق رجال ديفيد مويس طعم الخسارة على أرضهم في الدوري الانجليزي هذا الموسم سوى في مباراتين، وفازوا في 5 وتعادلوا في 3.

في المقابل، يمني ليفربول النفس في الظهور بالشكل الذي ظهر عليه في لقاء توتنهام الأخير في الدوري الانجليزي والذي فاز فيه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لينهي سلسلة من أربع مباريات متتالية دون فوز، ودون زيارة شباك خصومه (تعادل في 2، وخسر 2).

وسيسعى ليفربول إلى استغلال تعثر مانشستر يونايتد بتعادله أمام “آرسنال” لحساب الجولة الحالية أمس، بتحقيق الفوز على وست هام اليوم من أجل مواصلة صراع المنافسة على اللقب، إذ يبتعد عن المتصدر “مانشستر سيتي” بفارق 7 نقاط.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة جمعها من 20 مباراة، فاز في 10 مناسبات، وتعادل في 7، وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 40 هدف كأقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، واستقبلت شباكه 23.

وست هام يونايتد 1-3 ليفربول

???? الملعب الأولمبي (لندن)

???? الدوري الانجليزي (الجولة 21)

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بث مباشر ليفربول وست هام يونايتد – دقيقة بدقيقة –

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر دقيقة بدقيقة لأحداث مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في البريميرليغ.

???? أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

♻️ قم بتحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة أثناء سير اللعب.

غيابات بالجملة عن ليفربول اليوم : فابينيو (إصابة عضلية)، جوميز (الركبة)، ديوجو جوتا (الركبة)، نابي كيتا (إصابة عضلية)، ساديو ماني (إصابة عضلية)، جويل ماتيب (إصابة غير موضحة من ادارة النادي)، فيرجيل فان دايك (الركبة).

: فابينيو (إصابة عضلية)، جوميز (الركبة)، ديوجو جوتا (الركبة)، نابي كيتا (إصابة عضلية)، ساديو ماني (إصابة عضلية)، جويل ماتيب (إصابة غير موضحة من ادارة النادي)، فيرجيل فان دايك (الركبة). ☑️ تشكيلة وست هام يونايتد اليوم: فابيانسكي – كريسويل – أوجبونا – داوسون – كوفال – سوتشيك – ديكلان رايس – فورنالس – بنرحمة – بوين – مايكل أنتونيو.

فابيانسكي – كريسويل – أوجبونا – داوسون – كوفال – سوتشيك – ديكلان رايس – فورنالس – بنرحمة – بوين – مايكل أنتونيو. ☑️ تشكيلة ليفربول اليوم: أليسون بيكر – آندرو روبرتسون – جوردان هندرسون – فيليبس – ألكسندر آرنولد – تياجو ألكانتار – فينالدوم – جيمس ميلنر – محمد صلاح – شاكيري – ديفوك أوريجي.

أليسون بيكر – آندرو روبرتسون – جوردان هندرسون – فيليبس – ألكسندر آرنولد – تياجو ألكانتار – فينالدوم – جيمس ميلنر – محمد صلاح – شاكيري – ديفوك أوريجي. الشوط الأول

1″ صافرة بداية المباراة من الحكم جوناثان موس بعد دقيقة حداد على جورج فلويد.

6″ تسديدة طائشة من ديفوك أوريجي بعيدة عن مرمى وست هام يونايتد

8″ جورجينيو يتلقى تمريرة طولية ثم يسدد فوق العارضة في المدرجات

10″ ليفربول يمارس ضغط شرس على وسط ملعب وست هام .. ليفربول يريد أن يصل للثلاث نقاط في أسرع وقت خلال الشوط الأول، فهل يسمح له الهامرز؟

22″ تياجو يمرر كرة طولية داخل منطقة جزاء وست هام يونايتد، يستقبلها محمد صلاح – متصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي – برأسية قوية تمر جوار القائم الأيسر بعيدة بحوالي 4 ياردات تقريبًا.

35″ هدوء كبير في ملعب المباراة من كلا الطرفين.. مع محاولات جادة من جانب ليفربول للاستحواذ والسيطرة على الكرة.

45″ تصوووووووويبة من محمد صلاح على حافة منطقة الجزاء تذهب في الزاوية اليسرى ليمسك بها الحارس فابيانسكي..

45+” صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي..

???? هجوم ليفربول غير منسجم ابدًا في ظل غياب فيرمينو وماني، وتغيير مركز محمد صلاح على الجهة اليسرى للحد من تقدم كوفال، أثر كثيرًا على النجم المصري.

???? الحسنة الوحيدة هو تفوق دفاع ليفربول وتماسكه على مدار الـ 45 دقيقة الأولى، وهو شيء غير اعتيادي في الفترة الماضية.

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الشوط الثاني

47″ بطاقة صفراء للاعب وسط وست هام ديكلان رايس.

50″ بطاقة صفراء للاعب وسط وست هام توماش سوتشيك.

57″ تغيير في ليفربول بنزول كورتيس جونز بدلاً من جيمس ميلنر.

57″ ⚽️ جووووووووووووووووووووول … محمد صلاح يسجل الهدف الأول بتسديدة مقوسة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من البديل كورتيس جونز على الرواق الأيمن.

… محمد صلاح يسجل الهدف الأول بتسديدة مقوسة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من البديل كورتيس جونز على الرواق الأيمن. 62″ ???? تغيير في وست هام بنزول “يارمولينكو” بدلاً من فورنالس.

68″ ⚽️ جووووووووووووووووووووول … محمد صلاح يسجل الهدف الثاني من هجمة مضادة نموذجية قادها ارنولد بتمريرة طولية من امام منطقة جزاء ليفربول ليتسلمها شاكيري على الجهة اليسرى من منتصف ملعب وست هام قبل أن يرسلها داخل منطقة جزاء وست هام نحو محمد صلاح الذي تسلم وسدد بطريقة سريعة رائعة.. هدف مذهل!

… محمد صلاح يسجل الهدف الثاني من هجمة مضادة نموذجية قادها ارنولد بتمريرة طولية من امام منطقة جزاء ليفربول ليتسلمها شاكيري على الجهة اليسرى من منتصف ملعب وست هام قبل أن يرسلها داخل منطقة جزاء وست هام نحو محمد صلاح الذي تسلم وسدد بطريقة سريعة رائعة.. هدف مذهل! 69″ صلاح يرفع رصيده لـ 15 هدف في صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي.

69″ ???? تغيير في ليفربول بنزول “روبرتو فيرمينو” بدلاً من شيكردان شاكيري.

79″ ???? تغييران في وست هام يونايتد بنزول “مارك نوبل وفريدريكس” بدلاً من ميشيل أنتونيو وبوين.

80″ ???? تغيير في ليفربول بنزول “أوكسليد تشامبرلين” بدلاً من ديفوك أوريجي.

84″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووول …ليفربول يضيف الهدف الثالث عن طريق فينالدوم بعد تمريرة من روبرتو فيرمينو..

…ليفربول يضيف الهدف الثالث عن طريق فينالدوم بعد تمريرة من روبرتو فيرمينو.. 84″ فيرمينو قام بعملية ثنائية مع تشامبرلين على حدود منطقة الجزاء، ليخترق بفضلها داخل منطقة الجزاء، وبدلاً من التسديد قرر التمرير إلى فينالدوم لضمان الهدف..

87″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووول …وست هام يونايتد يقلص الفارق بتسجيل داوسون لهدف حفظ ماء الوجه بعد متابعة جميلة لكرة عرضية من ركنية مرت من جميع لاعبي ليفربول.

…وست هام يونايتد يقلص الفارق بتسجيل داوسون لهدف حفظ ماء الوجه بعد متابعة جميلة لكرة عرضية من ركنية مرت من جميع لاعبي ليفربول. 90″ صافرة نهاية المباراة بفوز ليفربول 3-1.

ليفربول يتقدم إلى المركز الثالث برصيد 40 نقطة ، ليستغل سقوط مانشستر يونايتد في التعادل السلبي أمام آرسنال ليلة أمس.

ليفربول الآن خلف مان سيتي المتصدر بفارق 4 نقاط، وللسيتي مباراة مؤجلة.

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