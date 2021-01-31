بث مباشر | مشاهدة مباراة الدنمارك والسويد في نهائي كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر للمشهد الختامي “نهائي كأس العالم لكرة اليد 2021” والمقامة على الأراضي المصرية الذي يجمع حامل اللقب منتخب الدنمارك بمنتخب السويد.

تنطلق مباراة الدنمارك والسويد مساء اليوم الاحد 31 يناير 2021 على أرض الصالة المغطاة في ستاد القاهرة الدولي، عند الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت الامارات.

وينقل هذا اللقاء المرتقب على الناقل الحصري لبطولة كأس العالم لكرة اليد “قناة أون تايم سبورتس 3″، بصوت المعلق خالد خيري، كما تنقل في بث مباشر على موقع يوتيوب العالمي وينقلها الاتحاد الدولي لكرة اليد في بث مكتوب يتضمن محرزي الأهداف والتصديات والبطاقات والايقافات مع احصائيات أخرى.

وبدأ منتخب الدنمارك مشواره في بطولة كأس العالم من المجموعة الرابعة التي تواجد بها بالدور التمهيدي وتأهل على رأسها بالعلامة الكاملة 6 نقاط، بالفوز على البحرين والكونغو الديمقراطية والأرجنتين.

وتواجد منتخب الدنمارك بعد ذلك في المجموعة الثانية بالدور الرئيسي وفاز على قطر واليابان وكرواتيا ليتأهل إلى دور الثمانية ويصطدم بمنتخب مصر حيث تغلب عليه بصعوبة بالغة بعد إنتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (35-35)، ليتم اللجوء إلى الرميات الجزائية التي حسمها أبطال العالم لصالحهم ليفوزوا باللقاء بعد ذلك بنتيجة (39-38).

وفي نصف النهائي واجه منتخب الدنمارك بطل أوروبا “اسبانيا” وحسم اللقاء لصالحه بنتيجة (35-33)، ليتأهل لنهائي البطولة التي حققها مرة واحدة وكانت في نسخة عام 2019.

في المقابل، يعد تأهل السويد لنهائي كأس العالم لكرة اليد هو الاول له منذ 20 عامًا، حيث كان أخر نهائي وصل له في 2001 وخسر اللقب لصالح منتخب فرنسا آنذاك، وسبق له التتويج باللقب 4 مرات.

وصعد منتخب السويد إلى الدور الرئيسي على رأس المجموعة السابعة بالدور التمهيدي بعد فوزه على مقدونيا الشمالية وتشيلي ومصر، وتعادل مع بيلاروسيا وسلوفينيا، قبل ان ينتصر على روسيا، ليقطع تذكرة الصعود إلى دور الثمانية كأول المجموعة.

والتقى منتخب السويد بمنتخب قطر في دور الثمانية، وفاز عليه بنتيجة (35-23)، ليصطدم بمنتخب فرنسا في نصف النهائي ويزيحه من طريقه ويتأهل إلى النهائي بعدما فاز عليه بنتيجة (32-26).

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