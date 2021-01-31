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إصابة نائب رئيس النادي الأهلي بفيروس كورونا

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أظهرت المسحة الطبية التي خضع لها العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وخضع العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، لمسحة طبية خلال الساعات الماضية، وجاءت نتيجتها إيجابية اليوم الأحد.

وأكد النادي الأهلي أن حالة العامري فاروق مطمئنة، ولم تظهر عليه أي أعراض، لكنه سيخضع للعزل المنزلي، بعد إيجابية المسحة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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