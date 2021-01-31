شكرا لقرائتكم خبر عن ليل يتقدم لصدارة الدوري الفرنسي وباريس سان جيرمان يخسر لأول مرة مع «بوكيتينو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى باريس سان جيرمان أول هزيمة مع المدرب الجديد ماوريسيو بوكيتينو بعد خسارته 3-2 أمام مضيفه المتعثر لوريان في الوقت المحتسب بدل الضائع فيما تقدم ليل إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بتغلبه 1-صفر على ضيفه ديجون.

وتقدم باريس سان جيرمان 2-1 في ملعب لوريان بفضل ركلتي جزاء من نيمار بعدما منح لوران أبرجل التقدم لصاحب الأرض. لكن لوريان أدرك التعادل قبل عشر دقائق من النهاية عبر يوان ويسا قبل أن يحسم تيريم موفي الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي وقت لاحق اقتنص ليل الفرصة وتقدم لصدارة المسابقة عندما هز يوسف يازجي الشباك في الشوط الأول ليرفع رصيده إلى 48 نقطة من 22 مباراة.

ويحتل أولمبيك ليون، الذي تغلب 2-1 على بوردو يوم الجمعة، المركز الثاني وله 46 نقطة متفوقا بنقطة على باريس سان جيرمان.