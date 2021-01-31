شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد مباراة ليفربول اليوم.. ومحمد صلاح ينافس نفسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لعب نادي ليفربول ضد وست هام اليوم الأحد، ضمن جدول مباريات الدوري الإنجليزي ويحتل فريق مان سيتي صدارة قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي بعدد نقاط 44 نقطة، ويأتي فريق مان يونايتد المركز الثاني برصيد 41 نقطة، وتقدم فريق ليفربول اليوم من المركز الرابع إلى المركز الثالث برصيد 40 نقطة، وتراجع ترتيب فريق ليستر سيتي من المركز الثالث إلى المركز الرابع وظل فريق وست هام في المركز الخامس لم يتغير موقعه من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارته أمام ليفربول.

وفاز اليوم فريق تشيلسي على بيرنلي بهدفين مقابل لا شيء، وفاز فريق ليدز على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز ليفربول على وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراته اليوم.

وأحرز محمد صلاح لاعب ليفربول هدفين جديدين اليوم في مباراة ليفربول ضد وست هام ليظل متصدرًا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزى 2021 بعدد 15 هدفًا مع توسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه في الترتيب بثلاثة أهداف.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة ليفربول ووست هام

الفريق عدد المباريات النقاط مان سيتي 20 44 مان يونايتد 21 41 ليفربول 21 40 ليستر سيتي 21 39 وست هام 21 36 توتنهام 19 33 تشيلسي 21 33 ايفرتون 19 33 أستون فيلا 19 32 أرسنال 21 31 ساوثهامبتون 20 29 ليدز 20 29 كريستال بالاس 21 26 وولفرهامبتون 21 23 نيوكاسل يونايتد 21 22 بيرنلي 20 22 برايتون البيون 20 18 فولهام 20 14 ويست برومتش 21 12 شيفيلد يونايتد 21 8

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

محمد صلاح – ليفربول: 15 هدفًا. سون هيونج مين – توتنهام: 12 هدفًا. هاري كين – توتنهام: 12 هدفًا. باتريك بامفورد – ليدز: 11 هدفًا برونو ميجيل فيرنانديز- مان يونايتد: 11 هدفًا. جيمي فاردي- ليستر سيتي: 11 هدفًا. دومينك كالفيرت ليون- ايفرتون: 11 هدفًا.

مباراة ليفربول و وست هام في الدوري الإنجليزي