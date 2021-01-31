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رد غير متوقع من محمد صلاح على تصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد النجم المصري محمد بشكل غير متوقع على سؤال عن هدفه بعد نجاحه في توسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان «صلاح» قد نجح في تسجيل هدفين في مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدف.

وفي حوار مع قناة «بي إن سبورتس» عقب المباراة سُئل المصري عن هدفه بعد تصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه ليرد «الملك المصري»: «الهدف ناخد الدوري».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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