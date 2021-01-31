شكرا لقرائتكم خبر عن رد غير متوقع من محمد صلاح على تصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد النجم المصري محمد بشكل غير متوقع على سؤال عن هدفه بعد نجاحه في توسيع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان «صلاح» قد نجح في تسجيل هدفين في مباراة فريقه ليفربول أمام وست هام يونايتد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدف.

وفي حوار مع قناة «بي إن سبورتس» عقب المباراة سُئل المصري عن هدفه بعد تصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه ليرد «الملك المصري»: «الهدف ناخد الدوري».