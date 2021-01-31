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محمد صلاح يكشف سر هدفه الرائع في شباك وست هام: ليس صدفة

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النجم المصري محمد صلاح، جناح ، عن سر هدفه الأول الرائع الذي سجله في شباك وست هام يونايتد، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 21 من وانتهت بفوز الريدز 3-1.

ونجح «صلاح» في تسجيل هدفين في المباراة، فيما جاء هدفه الأول بطريقة رائعة بعدما تسلم كرة على حدود منطقة الجزاء من الجانب الأيمن اخترق بها المنطقة وراوغ لاعبين قبل أن يسدد ببراعة في الزاوية البعيدة.

وفي حوار مع قناة «بي إن سبورتس» عقب المباراة، أوضح «صلاح» أنه يتدرب على هذه اللعبة دائمًا، وأنها ليست على سبيل الصدفة.

وأوضح أنه ينتظر دائمًا بعد انتهاء تمرينات فريقه ليأخذ الكرة ويتدرب على التسديد من هذه الوضعية ومن وضعيات أخرى أيضًا من أجل إتقانها، معربًا عن سعادته لنجاحه في تنفيذ الكرة التي يتدرب عليها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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