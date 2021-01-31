شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يكشف سر هدفه الرائع في شباك وست هام: ليس صدفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، عن سر هدفه الأول الرائع الذي سجله في شباك وست هام يونايتد، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي وانتهت بفوز الريدز 3-1.

ونجح «صلاح» في تسجيل هدفين في المباراة، فيما جاء هدفه الأول بطريقة رائعة بعدما تسلم كرة على حدود منطقة الجزاء من الجانب الأيمن اخترق بها المنطقة وراوغ لاعبين قبل أن يسدد ببراعة في الزاوية البعيدة.

وفي حوار مع قناة «بي إن سبورتس» عقب المباراة، أوضح «صلاح» أنه يتدرب على هذه اللعبة دائمًا، وأنها ليست على سبيل الصدفة.

وأوضح أنه ينتظر دائمًا بعد انتهاء تمرينات فريقه ليأخذ الكرة ويتدرب على التسديد من هذه الوضعية ومن وضعيات أخرى أيضًا من أجل إتقانها، معربًا عن سعادته لنجاحه في تنفيذ الكرة التي يتدرب عليها.