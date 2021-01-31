شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أحمد يعود لرئاسة الاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عودة أحمد أحمد لمنصبه رسمياً بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية تعليق قرارات الاتحاد الدولي للعبة بتجميده 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف فرانك سويسري.

وأكد «كاف» في بيان رسمي، اليوم الأحد، أن كونستانت عماري نائب رئيس الاتحاد الأفريقي والقائم خلال الأشهر الماضية بمهام الرئيس دعا أحمد أحمد لمباشرة مهام منصبه من جديد بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية الأخير.

وعقدت لجنة الطوارئ، اليوم الأحد، بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اجتماعاً عن طريق الفيديو كونفرانس انتهت فيه إلى عودة أحمد أحمد إلى مهام عمله من جديد كرئيس.