شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يسجل هدفين في شباك وست هام ويعزز صدارته لهدافي البريميرليج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل النجم المصري محمد صلاح هدفًا ثانيًا شخصيًا له ولفريقه ليفربول في شباك وست هام يونايتد في الدقيقة 68 ليتقدم الريدز بهدفين نظيفين في المباراة الجارية بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف صلاح الثاني من هجمة مرتدة مثالية واستقبال رائع لكرة طولية من النجم المصري ليودعها بهدوء وبساطة بقدمه اليسرى في شباك الخصم.

وكان صلاح قد سجل هدفًا رائعًا تقدم به ليفربول في الدقيقة 57 بعد اختراق ناجح لمنطقة الجزاء من الجبهة اليمنى ليراوغ مدافعين ويطلق تصويبة متقنة في الزواية البعيدة للهامرز.

وبهدفيه، رفع محمد صلاح رصيده إلى 15 هدفًا ليعزز صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 3 أهداف عن ملاحقيه هاري كين وهيونج مين سون، نجمي توتنهام، بـ 12 هدفًا.

شاهد هدف محمد صلاح الثاني في وست هام