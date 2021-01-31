2005 البطولة الرسمية الأولى لكأس العالم للأندية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق فعاليات بطولة كأس العالم للأندية في أحضان المنطقة العربية الخميس المقبل بنسخة مثيرة تستضيفها قطر للمرة الثانية على التوالي، وتشهد مشاركة ممثلين للكرة العربية هما (الدحيل القطري والأهلي المصري).

وأقيمت نصف نسخ البطولة في أحضان اليابان التي تولت رعاية البطولة لسنوات قطعها عامان في الإمارات وذلك في 2009 و2010 ، ومثلهما في المغرب وذلك في 2013 و2014 إضافة لنسختي 2017 و2018 في أبو ظبي ثم أقيمت نسخة 2019 في قطر، وتقام نسخة 2020 بالدوحة أيضا.

عشاق الساحرة المستديرة

وتجتذب الدوحة أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة على مدار الأيام المقبلة لمتابعة بطولة العالم السابعة عشرة (السادسة عشرة رسميا) للأندية والتي تقام من الرابع إلى 11 فبراير.

وتقام فعاليات البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وبمشاركة ستة أندية من خمس قارات.

وكان مقررا أن تقام هذه النسخة في ديسمبر الماضي بمشاركة سبعة أندية من القارات الست ولكنها تأجلت بسبب أزمة كورونا المستجد.

وتسببت جائحة كورونا في تأجيل تتويج البطل بأكثر من قارة خاصة بطل أفريقيا، حيث توج الأهلي المصري باللقب في 27 نوفمبر الماضي قبل فترة قصيرة من الموعد السابق المفترض للبطولة.

كما حقق تيجريس أونال المكسيكي لقب دوري أبطال كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) في 22 ديسمبر الماضي، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي لقب دوري أبطال آسيا في 19 من الشهر نفسه، فيما توج بالميراس بلقب بطولة كأس ليبرتادوريس بعد تغلبه على سانتوس 1 / صفر في نهائي برازيلي خالص للبطولة مساء أمس الأول.

وتشهد البطولة للمرة الرابعة عشرة مشاركة فريق من الدولة المنظمة هو الدحيل بطل الدوري القطري لمنح البطولة المزيد من الاهتمام الجماهيري.

مراحل البطولة

ومرت بطولة العالم للأندية بمراحل عدة، حيث ظلت محصورة لعشرات السنوات وبالتحديد منذ عام 1962 بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية تحت اسم بطولة (كأس تويوتا انتركونتننتال).

ومع بداية القرن الحادي والعشرين وارتفاع مستوى كرة القدم في أفريقيا وآسيا واتحادي كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) والأوقيانوسية خلال العقدين الماضيين، تحولت النظرة إلى البطولة من مجرد لقاء حاسم على الكأس بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية إلى بطولة عالم حقيقية تشبه كأس العالم للمنتخبات.

وأقيمت البطولة التجريبية عام 2000 بمشاركة ممثلين من القارات الست لكنها عادت مجددا لتقام بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية بعدما أعلنت شركة «آي إس إل» الراعية لبطولات الفيفا إفلاسها.

واستمر العمل بكأس إنتركونتيننتال بين عامي 2001 و2004 قبل أن تعود فكرة بطولة العالم بين أبطال القارات الست من جديد لتوضع حيز التنفيذ بداية من عام 2005.

دول استضافت بطولة كأس العالم للأندية:

اليابان من 2005 إلى 2008

الإمارات من 2009 إلى 2010

اليابان من 2011 إلى 2012

المغرب من 2013 إلى 2014

اليابان من 2015 إلى 2016

الإمارات من 2017 إلى 2018

قطر من 2019 - 2020

بطولة خارج الحسابات:

يعتبر فيفا بطولة (مونديال 2005) هي الأولى نظرا لمشاركة فرق أخرى بخلاف أبطال القارات الست في البطولة التي أقيمت عام 2000 في حين اقتصرت البطولة خلال الأعوام الـ16 الماضية على أبطال القارات الست بالإضافة لمشاركة ممثل البلد المضيف، ولذلك تخرج بطولة عام 2000 من الحسابات الرسمية في تاريخ البطولة.