النصر يحرم الهلال الرباعية

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عوامل فوز النصر: الدافعية الكبيرة لتحقيق بطولة بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها خارطة الفريق

الاعتماد على مبدأ السلامة الدفاعية والتركيز العالي على مهاجمي الهلال

علو التكتيك الدفاعي بعد الهدف بملء ملعبهم بأكبر عدد من اللاعبين

تفوق الحارس الأسترالي براندلي جونز وحضوره الذهني أسباب خسارة الهلال: فقدانه لخدمات قائده سلمان الفرج منذ الدقيقة 25 لخروجه مصابا

خطأ حارس المرمى في التوقيت للخروج في هدف النصر الأول

خطأ التبديل بإخراج المدافع محمد جحفلي في الدقيقة الـ74 مما تسبب في خلق فجوة في العمق الدفاعي

اندفاع هلالي غير مدروس لتعديل النتيجة

رازفان لوشيسكو لم ينجح في قراءة سير المباراة مكاسب النصر: الحفاظ على بطولة النسخة الماضية كأول فريق سعودي يحقق البطولة في نسختين متتاليتن

معادلة الهلال في عدد بطولات كأس السوبر بواقع (بطولتين)

تأكيد تحسن الحالة الفنية وجدية المنافسة على المراكز المتقدمة في منافسات الدوري

تعزيز الحالة الدفاعية للفريق بعد الثبات على الثنائي عبدلإله العمري وعبدالله مادو

عدم التأثر فنيا برحيل مايكون بيريرا

حرمان الهلال من البطولة الرابعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضرب النصر عصافير عدة بحجر بعد تفوقه على غريمه التقليدي الهلال بثلاثية نظيفة، سجلت بواسطة البرازيلي بيتروس ماثيوس والمغربي عبدالرزاق حمدالله وسامي النجعي، في الدقائق الـ(61، 82، 90+2) في اللقاء الذي جرى على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، تمثلت في الحفاظ على بطولة النسخة الماضية كأول فريق سعودي يحقق البطولة في نسختين متتاليتن، والثانية معادلة الهلال في عدد بطولات كأس السوبر بواقع (بطولتين)، والثالثة تأكيد تحسن الحالة الفنية وجدية المنافسة على المراكز المتقدمة في منافسات الدوري، وتعزيز الحالة الدفاعية للفريق بعد الثبات على الثنائي عبدالإله العمري وعبدالله مادو، وعدم التأثر فنيا برحيل مايكون بيريرا.

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