حسين عبدالغني: لا يهمني ما يدور خارج المستطيل الأخضر

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وقال لـ»مكة»: منذ قدومي للنصر وتولي المنصب لم أشعر بالضغوط؛ لأنني معتاد عليها إبان فترتي كلاعب وما يدور خارج المستطيل الأخضر لا أهتم به لأن الوقت ثمين جدا في تحقيق الأهداف المنشودة ونيل ثقة الإدارة النصراوية وإسعاد كل المنتمين لنادي النصر.وشدد عبدالغني على أن المرحلة المقبلة مهمة خصوصا في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فتحقيق النصر لقب السوبر عامل مهم لتحفيز الفريق للعودة مجددا لواجهة المنافسة على اللقب والاستمرار في ارتفاع رتم الفريق من مباراة إلى أخرى.
من جهة أخرى علمت «مكة» أن إدارة النصر في طريقها لإنهاء عقد البرازيلي مايكون وتسوية كافة مستحقاته المالية، وذلك عقب اشتراطه قبل مباراة نهائي كأس السوبر تمديد عقده للموسم المقبل واستلام رواتبه المتأخرة، وتتجه إدارة النصر إلى تسديد كافة الرواتب المتأخرة مع أواخر شهر فبراير بدعم شرفي من العضو الداعم.
ميدانيا يعود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم اليوم عقب نهائي كأس السوبر استعدادا لمواجهة التعاون في الرياض على ملعب مرسول بارك الخميس المقبل، وسيغيب عن التدريبات لاعب الفريق الأول لكرة القدم علي الحسن بإذن مسبق بسبب احتفاله بزواجه اليوم في مدينة الأحساء.
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