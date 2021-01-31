شكرا لقرائتكم خبر حسين عبدالغني: لا يهمني ما يدور خارج المستطيل الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر حسين عبدالغني عن سعادته بتحقيق فريقه النصر لقب كأس السوبر أمام الهلال 3-0، مبينا أن الفريق يمتلك جهازا فنيا مميزا بقيادة الكرواتي ألين هورفات ولاعبين رجالا كانوا في الموعد حصدوا الكأس بمستوى رائع ونتيجة مستحقة، مضيفا أن نادي النصر عظيم برجالاته الأوفياء والجميع خلال المرحلة الماضية تعاهدوا على تجاوز البداية المتعثرة مطلع الموسم.

وقال لـ»مكة»: منذ قدومي للنصر وتولي المنصب لم أشعر بالضغوط؛ لأنني معتاد عليها إبان فترتي كلاعب وما يدور خارج المستطيل الأخضر لا أهتم به لأن الوقت ثمين جدا في تحقيق الأهداف المنشودة ونيل ثقة الإدارة النصراوية وإسعاد كل المنتمين لنادي النصر.

وشدد عبدالغني على أن المرحلة المقبلة مهمة خصوصا في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فتحقيق النصر لقب السوبر عامل مهم لتحفيز الفريق للعودة مجددا لواجهة المنافسة على اللقب والاستمرار في ارتفاع رتم الفريق من مباراة إلى أخرى.

من جهة أخرى علمت «مكة» أن إدارة النصر في طريقها لإنهاء عقد البرازيلي مايكون وتسوية كافة مستحقاته المالية، وذلك عقب اشتراطه قبل مباراة نهائي كأس السوبر تمديد عقده للموسم المقبل واستلام رواتبه المتأخرة، وتتجه إدارة النصر إلى تسديد كافة الرواتب المتأخرة مع أواخر شهر فبراير بدعم شرفي من العضو الداعم.

ميدانيا يعود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم اليوم عقب نهائي كأس السوبر استعدادا لمواجهة التعاون في الرياض على ملعب مرسول بارك الخميس المقبل، وسيغيب عن التدريبات لاعب الفريق الأول لكرة القدم علي الحسن بإذن مسبق بسبب احتفاله بزواجه اليوم في مدينة الأحساء.