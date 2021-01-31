لوف يأمل في الظفر بموهبة بايرن ميونخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين يأمل المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف، أن يختار النجم الصاعد جمال موسيالا اللعب في صفوف الماكينات بدلا من المنتخب الإنجليزي، التزم الصمت فيما يتعلق بإمكانية عودة توماس مولر وجيروم بواتينج إلى المنتخب الوطني خلال كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل.

وشاهد لوف المباراة التي فاز فيها بايرن على هوفنهايم 4 - 1 أمس الأول، حيث شارك موسيالا 17 (عاما) كبديل في 20 دقيقة فقط في الوقت الذي نجح فيه مولر وبواتينج في هز الشباك.

وقال لوف في إشارة إلى مولر وبواتينج «لم نخطط لهذا».

وخرج الثنائي من حسابات لوف منذ 2019 بجانب ماتس هوميلز لاعب بوروسيا دورتموند، لكن المدرب لم يستبعد إمكانية عودة أي من اللاعبين الثلاثة الذين قادوا ألمانيا للتتويج بلقب مونديال البرازيل 2014، إذا اقتضت الضرورة.

وأوضح لوف «ليس هناك ما يقال في هذا الصدد الآن»، مشيرا إلى أنه سيتخذ قراره فقط عندما يعلن عن قائمته ليورو 2020 التي تأجلت للعام الحالي بسبب جائحة كورونا.

وتطرق إلى موسيالا الذي شارك في 15 مباراة مع بايرن هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف.

وقال لصحيفة «بيلد ام سونتاج» أمس الأحد، «إنه بكل تأكيد موهبة استثنائية»، مضيفا «يحظى بتقدير خاص في ألمانيا وبايرن، أعتقد أنه يعرف أنني أريد استدعاءه، القرار يرجع له».

ويحمل موسيالا المولود في ألمانيا الجنسيتين الألمانية والإنجليزية، وقد انضم إلى بايرن قبل عامين قادما من تشيلسي بعدما سبق له اللعب في صفوف المنتخب الألماني تحت 16 عاما، لكنه يشارك الآن في صفوف المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاما.

وما زال بإمكان موسيالا أن يتخذ قراره فيما يخص أي منتخب وطني يريد اللعب في صفوفه، في الوقت الذي ذكرت فيه «بيلد ام سونتاج» أن لوف التقى اللاعب ووالدته عقب مباراة بايرن أمام هوفنهايم.