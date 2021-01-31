شكرا لقرائتكم خبر رائد التحدي يهرب من المؤخرة بسوبر هاتريك في ضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفوق فريق الرائد الكروي بـ(4 - 2) على ضمك، في لقاء الجولة الـ16 لافتتاحية الدور الثاني لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ببريدة عصر أمس.

ونجح مهاجم الرائد المغربي كريم البركاوي في تسجيل (سوبر هاتريك) في الدقائق الـ(33، 58، 62، 90+3)، وسجل لضمك إيميليو زيلايا عند الدقيقة الأولى، وسجل اللاعب دوما غوج أنتو ليتش هدف فريقه الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الـ(78)، بعد إعادة تنفيذ الضربة نتيجة لتقدم حارس الرائد أحمد الرحيلي. وأبرز حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه مدافع ضمك في الدقيقة الـ45+2.

ورفع الرائد رصيده النقطي إلى 19 نقطة صاعدا إلى المرتبة الـ11(موقتا)، فيما بقي ضمك على رصيده السابق بـ12 نقطة محتلا المركز ما قبل الأخير.

وشارك الرائد للمرة الأولى مهاجمه التشيلي روني هيرناديز ومنصور الحربي بعد نزولهما على مدار شوطي اللقاء، وكان لهما تأثيرهما على سير المباراة بعد الغياب الجماعي لعدد من اللاعبين.

مكاسب الرائد: