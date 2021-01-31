شكرا لقرائتكم خبر القادسية يحبط أفراح الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



لماذا فرط الفرسان: التراجع غير المبرر في شوط المباراة الثاني.

افتقاد التركيز وفقدان التنظيم الذي كان عليه الفريق بالشوط الأول.

التهاون وضمان النتيجة بعد التقدم بهدفين.

عدم استغلال الكرات المرتدة في ظل اندفاع لاعبي القادسية.

عدم اغتنام النقص القدساوي بعد الطرد الذي تعرض له المنافس.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح فريق القادسية في إدراك التعادل أمام ضيفه الوحدة بهدفين لكليهما، بعد أن تقدم الضيوف بهدفي هزاع الغامدي بالدقيقة (16)، والبرازيلي أنسيلمو مورايس الدقيقة (29)، بينما سجل لأصحاب الأرض كل من حسن العمري بالدقيقة (53) وكارلوس أندريا بالدقيقة (78)، ضمن مباريات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في اللقاء الذي شهده استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، حيث رفع الوحدة نقاطه إلى21 نقطة محتلا المركز التاسع، والقادسية إلى 21 نقطة أيضا بالمركز الثامن.

كانت هذه تفاصيل خبر القادسية يحبط أفراح الوحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.