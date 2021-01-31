الفرج يغيب شهرين عن الملاعب

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من ناحية أخرى علمت «مكة» بوجود صفقة تبادلية كروية كبرى مع أحد الأندية الخليجية قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية ستكون حديث الشارع الرياضي الخليجي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها قائد فريق الهلال الكروي الأول سلمان الفرج أمس (الأحد) لإصابته التي تعرض لها في مواجهة الغريم التقليدي النصر في نهائي كأس السوبر الذي خسره الفريق بثلاثية نظيفة من قبل محترف النصر البرازيلي بيتروس، تعرضه لالتواء شديد في مفصل القدم، وكشفت «مكة» أن الإصابة ستغيب سلمان الفرج 7 أسابيع عن الملاعب. وستجري الإدارة الهلالية المزيد من الفحوصات للاعبها من خلال الأطباء المتخصصين على مستوى العالم. وسيواصل الفرج اليوم إجراء مزيد من الفحوصات الطبية للتأكد من الفترة الزمانية التي سيقضيها في العلاج، من خلال معرفة درجة الإصابة.من ناحية أخرى علمت «مكة» بوجود صفقة تبادلية كروية كبرى مع أحد الأندية الخليجية قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية ستكون حديث الشارع الرياضي الخليجي.

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