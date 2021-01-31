مقيم حكام ينتقد اللجنة ويصفها بغير المؤهلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثار غياب أسماء تحكيمية دولية جديدة في كرة القدم بعد أن خلت الشارة الدولية للموسم الرياضي 2020-2021 والصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لحكام الساحة والحكام المساعدين تساؤلات المهتمين بشأن الحكام وكذا المتابعين للكرة السعودية، وخلوها من أي اسم جديد ليستمر الغياب للموسم الخامس على التوالي والتي ضمت 7 حكام ساحة وهم: تركي الخضير، محمد الهويش، شكري الحنفوش، خالد الطريس، ماجد الشمراني، فيصل البلوي وسلطان الحربي.

و9 حكام مساعدين وهم: بدر الشمراني، فهد العمري، محمد العبكري، خلف الشمري، عبدالرحيم الشمري، ياسر السلطان، هشام الرفاعي، فيصل القحطاني وعمر الجمل.

غياب قاعدة الحكام

بعد أن سلّمت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء الشارة الدولية للموسم الحالي، بحضور الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم ورئيس لجنة الحكام الرئيسة، الإسباني فرناندو تريساكو ومدير دائرة الحكام السويسري مانويل نافارو، وأعضاء لجنة الحكام.

وفسر هذا الأمر من قبل مختصين في مجال التحكيم بغياب قاعدة الحكام، وهو الذي ربما يشكل خطرا على مستقبل الحكام السعوديين الدوليين في المستقبل.

وشهدت اختبارات مقيمي الحكام التي تزامنت مع تسليم الشارة الدولية للحكام بحسب مصادر «مكة» توجيه انتقاد صريح ومباشر من قبل أحد المقيمين وجهه لأمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم بشأن لجنة الحكام الرئيسة الحالية التي وصفها بعدم الكفاءة الإدارية في الفترة الحالية وفي تسيير الأعمال ومعالجة الأخطاء الفادحة التي أهدرت حقوق بعض الفرق الكروية، والتي لم تشهد معاقبة أي حكم على تلك الأخطاء المتكررة والفادحة التي جعلت العديد من فرق دوري المحترفين تصدر بيانات غاضبة حول تلك الأخطاء في الأسابيع الماضية.

الحقوق المالية

كما أطلق آخر نداء استغاثة (للأمين) للنظر في حال حكام الدرجات الكروية المختلفة في عدم تسليمهم حقوقهم المالية أسوة بحكام دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، محذراً من تسرب الحكام في المستقبل في ظل استمرار عدم صرف الحقوق المالية لهؤلاء الحكام وترك الساحة التحكيمية، وإلحاق الضرر بالكرة السعودية على المدى البعيد.

وخلق اتفاق اتحاد الكرة مع المحاضر الدولي علي الطريفي للانضمام للجنة الحكام الرئيسة بمهمة مستشار للجنة، وذلك للإسهام في استمرارية برامج خطط تطوير التحكيم، والمراجعة الدورية مع فريق العمل للحالات الخاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR مع رئيس لجنة الحكام الإسباني فرناندو تريساكو ومدير الدائرة السويسري مانويل نافارو، تساؤلات عدة حول قدرته في النجاح في مهمته، والتي تحتاج لتفرغ وهو الذي يشغل منصب مدير دائرة الحكام في الاتحاد الإماراتي. في ظل وجود أكثر من اسم تحكيمي دولي سابق مقيم بصفة دائمة بالسعودية.