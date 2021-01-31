الاتحاد يجدد الثقة في كاريلي

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وبهذه الخسارة يكون الفريق قد تلقى خسارته الثالثة، كما أكد فريق الاتفاق تفوقه على الاتحاد، ولا سيما أنه قد تغلب عليه ذهابا بنتيجة 2-1 في أولى جولات الدوري.وجددت إدارة النادي ثقتها في المدرب البرازيلي كاريلي، لا سيما مع تحسن وضع الفريق كثيرا مقارنة بالموسمين السابقين الذي كان الفريق ينافس فيهما على الهبوط.
من جهة أخرى وافقت إدارة النادي على إعارة لاعب الوسط عبد المجيد الزهراني لنادي أحد، وذلك حتى نهاية الموسم، بعد عدم قناعة الجهاز الفني بإشراكه مع الفريق في اللقاءات الماضية.
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