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الاتحاد يجدد الثقة في كاريلي

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- بواسطة أيمن الوشواش - ​طالبت إدارة نادي الاتحاد المدير الفني للفريق الأول الكروي فابيو كاريلي باستدراك أخطاء الفريق وتصحيح المسار، وذلك بعد خسارة الفريق من نظيره الاتفاق بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير للمحترفين.

وبهذه الخسارة يكون الفريق قد تلقى خسارته الثالثة، كما أكد فريق الاتفاق تفوقه على الاتحاد، ولا سيما أنه قد تغلب عليه ذهابا بنتيجة 2-1 في أولى جولات الدوري.

وجددت إدارة النادي ثقتها في المدرب البرازيلي كاريلي، لا سيما مع تحسن وضع الفريق كثيرا مقارنة بالموسمين السابقين الذي كان الفريق ينافس فيهما على الهبوط.

من جهة أخرى وافقت إدارة النادي على إعارة لاعب الوسط عبد المجيد الزهراني لنادي أحد، وذلك حتى نهاية الموسم، بعد عدم قناعة الجهاز الفني بإشراكه مع الفريق في اللقاءات الماضية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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