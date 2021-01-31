الشباب يدعم صفوفه بالمهاجم النيجري إيغالو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت إدارة نادي الشباب رسميا كل إجراءات التعاقد مع المهاجم النيجري إيغالو، ليصبح لاعبا شبابيا بشكل رسمي، وذلك بعد تفاهمه على كل بنود انتقال لاعب مانشستر يونايتد إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وسوف يتواجد اللاعب أمام النصر كأول مباراة رسمية له مع نادي الشباب. وقد أعلن اللاعب النيجري صاحب الـ(31 عاما)، نهاية رحلته مع الشياطين الحمر بنهاية الشهر الحالي، عبر رسالة كتبها على حسابه الشخصي بموقع إنستقرام. وشارك إيغالو مع الشياطين الحمر في 23 مباراة سجل فيها 5 أهداف، لكن بعد تعاقد الفريق مع كافاني باتت مشاركة إيغالو مع الفريق معدومة. وشارك إيغالو مع الشياطين الحمر في 23 مباراة سجل فيها 5 أهداف، لكن بعد تعاقد الفريق مع كافاني باتت مشاركة إيغالو مع الفريق معدومة.

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