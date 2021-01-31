شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يعزز صفوفه بأربعة لاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مصعب الفكي

تعاقد فريق حتا الذي يحتل المركز الأخير في دوري الخليج العربي، برصيد نقطتين، مع الجناح الأوزبكي دوستونبك خامدانوف بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم قادماً من نادي النصر، كما أعلن ضم اللاعب السلوفيني مريال سمرجيك حتى نهاية الموسم، وقيد الثنائي المغربي أيمن رشوق، وأنيس كريمي، في فئة المقيمين.

ويسعى الفريق إلى ترميم صفوفه استعداداً لما تبقى من مباريات في دوري الخليج العربي، حتى يتمكن من الخروج من المنطقة الخطرة، حيث يقبع أخيراً في الترتيب بنقطتين من تعادلين، في حين خسر 12 مباراة في رقم يعتبر قياسياً للنادي الذي كان يقدم مستويات جيدة في المواسم الماضية، ويستعد الفريق لموجهة الوصل في الجولة الـ15، الجمعة المقبل.