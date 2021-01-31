شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ترتيب المنتخبات فى النسخة 27 لكأس العالم لكرة اليد مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُوج منتخب الدنمارك بلقب بطولة العالم لكرة اليد، بعد تغلبه على نظيره السويدي بنتيجة 26 / 24، في المباراة النهائية التي جمعتهما بنهائي بطولة العالم لكرة اليد، والتي تحتضنها صالة استاد القاهرة الدولي، وكانت الأفضلية في البداية لمنتخب السويد الذي بدأ بالتسجيل، وكان يبادر بالتقدم، قبل أن يعود منتخب الدنمارك للسيطرة على مجريات المباراة، وتراجع منتخب السويد في الشوط الثاني، فيما انتفض لاعبو الدنمارك ونجحوا في توسيع الفارق إلى 3 أهداف.

وبذلك يحافظ منتخب الدنمارك على لقب بطولة العالم، وهو الذى توج بلقب النسخة 26 والتي أقيمت في الدنمارك وألمانيا، قبل أن يحافظ على اللقب في النسخة 27 والتي احتضنتها مصر.

أما منتخب إسبانيا فحقق البرونزية، بعد الفوز على فرنسا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وجاء ترتيب الفرق في أول مرة يشارك 32 منتخبا كالتالي:

1- الدنمارك

2- السويد

3- إسبانيا

4- فرنسا

5- المجر

6- النرويج

7- مصر

8- قطر

9- سلوفينيا

10- البرتغال

11- الأرجنتين

12-ألمانيا

13- بولندا

14- الاتحاد الروسي

15- كرواتيا

16- سويسرا

17- بيلاروسيا

18- البرازيل

19- اليابان

20- أيسلندا

21- البحرين

22- الجزائر

23- مقدونيا الشمالية

24- أوروجواي

25- تونس

26- النمسا

27- تشيلي

28- الكونغو الديمقراطية

29- المغرب

30- أنجولا

31- كوريا الجنوبية

32- كاب فيردي