شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يخوضون التدريب الثانى فى الدوحة استعدادا لموجهة الدحيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى تدريباته فى الدوحة استعدادا لمواجهة الدحيل القطرى فى افتتاح مبارياته بكأس العالم للأندية المحدد لها الخميس المقبل، ونشر الحساب الرسمي للأهلى على إنستجرام عدة صور من وصول الفريق إلى ملعب التدريبات عكست مدى جاهزية لاعبى الفريق للمباراة المنتظرة.

وتضمن الصور وجود كافة لاعبى الفريق مثل كهربا ومحمد مجدى قفشة وغيرهم من أهم النجوم مثل وليد سليمان الذى بدا خلال الصور مشاركته فى تدريبات تأهيليه للمباراة، استعداداً للقاء الخميس المقبل.



لاعبى الأهلى أثناء وصولهم

من ناحية أخرى سبق وكشف عبد الرحمن سعيد أخصائي التغذية بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استعدادات الفريق من الناحية الغذائية قبل خوض بطولة كأس العالم للأندية في الدوحة، وقال أخصائي التغذية في فريق الأهلي، خلال مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للنادي عبر فيسبوك، "هناك حوالي 4 وجبات يوميا للاعيبة، وبنحاول نكون جاهزين قبل كل وجبة بساعة عشان الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومن بينها التباعد البندني بين اللاعيبة".



لاعبى الاهلى فى النفق المؤدى إلى الملعب

وأضاف، "ما بندخلش الشباب خالص على البوفية، وبنحضر كل حاجه قبل معاد دخولهم عشان نتجنب أي احتكاك مع فريق الفندق لتجنب أي أعراض مرضية... كل اللاعيبة معانا في المعسكر وبنبدأ نحضر كمية الأكل حسب الفترات في اليوم سواء فطار أو غداء أو عشاء، وفي وجبات عشان التمارين إذا كان قبله أو بعده".



كهربا

وتابع :"المعسكر طويل منهم 5 أيام تقريبا قبل المباراة، ولذلك بنتعامل كأننا في البيت وبنوفر كل احتياجات اللاعيبة يوميا، خاصة اللي لها علاقة بالتدريب، ده غير أن الموضوع بيتغير قبل المباراة بيومين".



قفشة

وفي وقت سابق من اليوم تسلم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم الأحد، شهادة الفيفا الخاصة بمشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر، حيث يواجه بطل أفريقيا نظيره الدحيل القطري الخميس المقبل فى مستهل مشوار الفريقين بالبطولة الدولية التى تجمع أبطال القارات من الأندية. ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر تويتر صوراً تسلم الخطيب لشهادة الفيفا.



وليد سليمان يشارك بالتدريبات

وتخضع بعثة الأهلي في قطر لمسحتى كورونا قبل مباراة الدحيل القطرى، المقرر لها الخميس المقبل فى كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن تُجري البعثة مسحة غداً، الاثنين، على أن تكون المسحة الثانية الأربعاء، أى قبل يوم واحد من مواجهة الدحيل فى أولى مواجهات المارد الأحمر بكأس العالم للأندية.

وكانت بعثة الأهلي قد تلقت إخطارا يفيد بأن المسحة الطبية التي تم إجراؤها مساء أمس الأول فور الوصول إلى قطر جاءت جميعها سلبية لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين باستثناء العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، الذي جاءت مسحته إيجابية، بالرغم من سلبية مسحته الأخيرة التي قامت بها البعثة قبل مغادرة القاهرة بساعات، وعدم ظهور أي أعراض عليه، أو تأثير سلبي، حيث تبقى حالته أكثر من ممتازة، ولكن هناك احترام للتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية ، وبناء عليه؛ تم عزل العميد مرجان بشكل مؤقت.