شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة الأهلي تعافي حسين الشحات من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية ومشاركته في مران الأهلي الثانى بقطر، استعداداً لمواجهة الدحيل القطري المحدد لها الخميس المقبل بافتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.
وغاب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي الأول للفريق في قطر، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
ويعاني الشحات من شد خفيف في العضلة الخلفية حرمه من الوجود في التدريبات الجماعية اليوم.
ووجه بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعدد من اللاعبين وهم: محمد الشناوي وعلي معلول ومحمود كهربا وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد مجدي أفشة، رسائل توعية خلال جلسة تصوير «فيفا» الرسمية للوقاية ومحاربة فيروس كورونا، ومطالبة عشاق كرة القدم في العالم بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.