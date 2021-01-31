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حسين الشحات يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من إصابة الخلفية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة الأهلي تعافي حسين الشحات من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية ومشاركته في مران الأهلي الثانى بقطر، استعداداً لمواجهة الدحيل القطري المحدد لها الخميس المقبل بافتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وغاب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي الأول للفريق في قطر، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويعاني الشحات من شد خفيف في العضلة الخلفية حرمه من الوجود في التدريبات الجماعية اليوم.

ووجه بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعدد من اللاعبين وهم: محمد الشناوي وعلي معلول ومحمود كهربا وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد مجدي أفشة، رسائل توعية خلال جلسة تصوير «فيفا» الرسمية للوقاية ومحاربة فيروس ، ومطالبة عشاق كرة القدم في العالم بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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