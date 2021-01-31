شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع برؤساء لجان الحكام الفرعية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا اليوم برؤساء لجان الحكام الفرعية بمناطق الجمهورية بعد إعادة تشكيلها، وذلك بحضور وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الرئيسية وأعضائها محمد فاروق وائل الصباغ.

تناول الاجتماع أسلوب العمل خلال الفترة المقبلة وتذليل أي عقبات تواجه اللجان الفرعية من أجل ضمان آداء تحكيمي أفضل.

في سياق متصل، كشف الحكم الدولي السابق جمال الغندور حقيقة تخوف بعض الحكام ورؤساء لجنة الحكام من الأهلي والزمالك وبالتالي مجاملتهما في العديد من القرارات خلال المباريات، قائلا، "لا يوجد تخوف بالمعني المعروف، الحكام لا يخشون أحداً، وأتحدث عن نفسي لا أنظر فى إدارتي للمباريات خلال عملى كحكم للون القميص ونفس الأمر خلال تواجدي في رئاسة اللجنة.

وأضاف جمال الغندور خلال ندوته باليوم السابع، "هناك من يخشي من الهجوم الحاد ويتعرض لضغوظ وانتقادات وبالتالي يتأثر بالقرارات لصالح نادي معين ولكن هذا لم يحدث معي.