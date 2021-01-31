شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعاقد المقاصة مع باسم مرسي من الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادي المقاصة في التعاقد مع باسم مرسي، مهاجم الزمالك والإنتاج الحربي، بعد شراء عقده من الفريق الحربي، في اليوم الأخير من باب الانتقالات الشتوية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الفيومي في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي.

وجاء تعاقد المقاصة مع باسم مرسي من أجل تدعيم خط الهجوم بعد بيع مهاجمه مروان حمدي للزمالك وانتقال رجب عمران بديله في خط الهجوم إلى سيراميكا.

وأنهى المقاصة صفقة شراء باسم مرسي مقابل مليون جنيه، خاصة أنه يتبقى 6 شهور في عقد مرسي مع الإنتاج، بينما وقع اللاعب لمدة موسمين ونصف الموسم.

وحصل المقاصة على 13 مليون جنيه نقدا نظير بيع مروان حمدي للزمالك، بخلاف 15% نسبة عائد البيع حال لإقدام الزمالك على بيع اللاعب في المستقبل.

ورشح إيهاب جلال، المدير الفني للمقاصة، باسم مرسي لتدعيم هجوم الفريق الفيومي، لقناعته بقدرات اللاعب، بعدما سبق له تدريبه عندما كان مدربا لفريق الزمالك.

وأعلن مسئولو نادى سيراميكا انتقال أحمد أمين أوفا، مهاجم الفريق، على سبيل الاعارة إلى نادي مصر المقاصة حتى نهاية الموسم الجاري، بعد وضع الرتوش النهائية على الصفقة خصوصا بعد ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع فريقه.

وانتقل أوفا إلى المقاصة حتى نهاية الموسم الجاري، مع دفع إدارة الفريق الفيومي مبلغ 500 ألف جنيه إلى نادي سيراميكا من أجل تعويض رحيل مروان حمدى الذي أتم انتقاله لصفوف نادي الزمالك بشكل رسمي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.